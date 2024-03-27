2024水逆時間表｜4大運濟時段一次看　被點名的12星座易情海翻波

水逆，即「水星逆行」。水星掌管思維、記憶、溝通、交通等，遇水逆意味著易負面思考、行動減緩、引發衝突等。必須加強情緒管理，留意言行。



以下本網將帶你瞭解2024水逆要特別注意的事，助你逢凶化吉，請各位對照自己的上升星座或是太陽星座喔！

2024年水逆時間表。溫馨提示：第二波水逆在4月1日開始喔~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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第一波水逆日期：2023／12／13～2024／1／2

【山羊座逆行】2024年度第一次水逆是從「山羊座逆回人馬座」，影響最大的是職場、與人相處有關的方面，這段期間如有改組、降職、晉升、合併或離職，都將為生活帶來極大的改變。

第一波水逆關懷戶！這些星座影響最深

VIP關懷戶（最受影響）：山羊座

二級關懷戶：巨蟹座、白羊座

三級關懷戶：天秤座

水逆防災守則

山羊座：說話容易遭人誤解，表達立場時須清楚明確，避免曖昧不清。

巨蟹座：避免跟前任聯絡，否則容易陷入剪不斷理還亂的關係。

白羊座：容易一時腦衝妄下決定，多多深呼吸，這段期間事情不如預期進展是正常的。

天秤座：避免跟父母作無謂爭論，只會傷心傷感情。照自己心意過活就好，不需要強求說服父母。

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第二波水逆日期：2024／4／1～2024／4／25

【白羊座逆行】2024年度第二次水逆是從「白羊座逆回雙魚座」，影響最大的是情緒、人際溝通有關的方面，這段期間特別容易受挫、引發人際衝突等，負面思考、與人結怨等將會對生活造成極大影響。

第二波水逆關懷戶！這些星座影響最深

VIP關懷戶（最受影響）：白羊座

二級關懷戶：山羊座、巨蟹座

三級關懷戶：天秤座

水逆防災守則

白羊座：清官難斷家務事，尤其親戚的事少介入。與親友之間容易有心結，保持距離、少管閒事，可遠離是非與爭吵。

山羊座：容易空虛寂寞覺得冷，必須多與親近之人互動，適時訴苦可化解心中鬱結。

巨蟹座：可能會有真心換絕情的事件發生，這段期間還是多關愛自己，幫忙別人的事情量力而為就好，否則容易吃力不討好，身心俱疲。

天秤座：思緒容易打結、眼睛業障重的時期，避免作出重大決定，易判斷失誤、受挫連連。

第三波水逆日期：2024／8／4～2024／8／28

【獅子座和處女座逆行】2024年度第三次水逆是從「獅子座逆回巨蟹座，處女座逆回獅子座」，影響最大的是跟投資理財有關的事件，另外也要注意家庭內的紛爭，這段期間最怕消費大手大腳、貿然投資等等。

第三波水逆關懷戶！這些星座影響最深

VIP關懷戶（最受影響）：獅子座、處女座

二級關懷戶：水瓶座、天蠍座

水逆防災守則

獅子座：容易打腫臉充胖子，花了不少面子財，注意量入為出，否則易有透支破財的現象。

處女座：容易把情緒發洩在家人身上。生氣時還是少開口，或者改用文字敘述，可以避免帶著過多的情緒表達，讓身邊的人能真正理解你的想法。

水瓶座：低調保平安！這陣子容易因強出頭而遭受無妄之災。少說話、多作事，可避免你莫名被人議論。

天蠍座：容易有好心不被領情的事件，或者替人出頭還要幫人背黑鍋的情況。伸張正義不需要站在第一線，或許獨善其身，是你更好的選擇。

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第四波水逆日期：2024／11／25～2024／12／15

【人馬座逆行】2024年度第四次水逆是從「人馬座逆回天蠍座」，影響最大的是合夥關係、親密伴侶，以及交通有關的事件，所以這段期間如有與人合夥創業、談戀愛結婚，或者出遠行等等，需特別注意其中細節。

第四波水逆關懷戶！這些星座影響最深

VIP關懷戶（最受影響）：人馬座

二級關懷戶：雙子座、處女座

三級關懷戶：雙魚座

水逆防災守則

人馬座：作事勿存有僥倖心態，尤其若投機遊走在法律邊緣，小心有牢獄之災。誠實作事、誠信作人，才能消災解禍！

雙子座：與人合作投資須謹慎，易上當受騙。與親友少牽扯錢財，小心因財傷情。

處女座：容易因為爭一時輸贏，而傷及身邊的人。與親密的人相處，對錯並不重要，重點是相互理解，以及如何溝通原則。

雙魚座：須特別留意出行安全，盡量搭乘大眾交通工具。若是自行開車騎車，一定要小心謹慎、避免疲勞駕駛。

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