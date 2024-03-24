戀愛塔羅｜在愛情面前你是膽小鬼嗎？母胎單身只因顧慮太多欠自信

「喜歡看你緊緊皺眉～叫我膽小鬼～」梁詠琪輕輕唱出在愛中膽怯的心情，而每個人在面對愛情時，也總是有不同的行事作風。



你是積極追求的勇者還是消極等待的膽小鬼呢？選張塔羅牌來測驗看看吧！

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選A的你｜膽小鬼指數是10分

這張牌的特色就是初生之犢不畏虎，對於任何挑戰都無所畏懼，在感情方面也是如此，選到這張牌的人，你的個性浪漫天真，對於有興趣的事物都會勇往直前，雖然沒有特別的理由，但因為就是很有感覺所以就想要去嘗試，雖然有時候搞得自己一身傷，但因為努力過了使自己不後悔而感到開心，你的膽小鬼指數是10分。

選B的你｜膽小鬼指數是35分

這張牌有著王者的風範，對於挑戰都會想辦法去克服，對於感情方面也都會用積極的態度去面對，無論是經營感情或是追求對象都是如此，只要是決定的事情你都會落實的去執行，你不會害怕挑戰，因為你喜歡挑戰成功後的那份成就感，所以對於有興趣的事情你可算是勇氣十足，膽小鬼指數35分。

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選C的你｜膽小鬼指數是70分

選到這張牌的人你的工作能力很好，在職場上通常都會有很好的評價，你很注重你自己的形象，你的自尊心很強，不喜歡失敗的感覺，在愛情對象的選擇上，通常也是會選擇比較有挑戰性的，因為太無聊沒特色的不容易吸引到你，但你也不喜歡做沒有把握的事情，害怕行動失敗後會很丟臉，而且放下面子去追求討好也不是你的風格，所以在還沒確定以前，你都會採取被動式的觀望，等待的過程中常搞得自己心煩，膽小鬼指數70分。

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選D的你 | 膽小鬼指數是90分

選到這張牌的人，你在個性上是屬於外表樂觀但內心顧慮很多，你在感情方面會考慮很多方向，例如對方的家庭，個性，能力......等等，如果跟你的條件有所差距，使你覺得很有挑戰性，在追求中很困難，你很容易就會想要放棄，因為你是一個害怕麻煩的人，而且你對自己也比較沒有自信，加上心思比較細膩，會考慮多方面，導致對愛情的理想勇氣很難展現出來，使自己綁手綁腳，膽小鬼指數90分。

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