愛情關係中「眼盲」和「耳聾」？這種愛選擇性無視的渣男請快放生

感情裏最致命性格缺陷是「眼盲」和「耳聾」，遇到這樣的人就快逃吧！這裏指的「眼盲」和「耳聾」是視而不見和聽而不聞的意思。



談戀愛本來就是兩個互相愛慕的人在一起，都是為了雙倍開心，才願意互相磨合、溝通、遷就和理解，讓雙方都獲得快樂幸福。人都在情感上有所依賴的，不僅需要彼此，還需要知道自己是被愛着的。

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看不見家中的衛生問題，比如不清洗廚房、浴室或馬桶，無視堆積的垃圾；

看不見家庭中的經濟狀況，不節省，依舊亂花錢；

對關係問題視若無睹；

吵架時不傾聽伴侶的解釋或觀點，自己講自己的，聽不見伴侶的想法和感受；

對伴侶的請求聽到但不採取行動或作出回應；

不聽取別人的意見或建議；不願意花時間關心伴侶的喜好或心事等。



這不誇張，真的有這樣的人，還找得到另一半！是不是很匪夷所思！這種性格缺陷可能源於以下原因：

1. 自我中心的心態

有些人天生或習慣了自我中心，自我意識過強，他們只關注自己的感受和需求，不重視伴侶的存在和感受。這種心態下，他們習慣於把自己放在首位，無論是在討論日常瑣事如去哪裏吃飯，還是重大決策中都傾向於以自己的意願為中心，不考慮伴侶的意見或感受。

2. 溝通能力不足

有些人缺乏有效的溝通技巧和傾聽能力，導致他們無法真正理解伴侶的需求和感受。即使聽到伴侶的話，但無法理解其中的深層含義或情感，因此無法給予適當的回應或支持，甚至會白目地會說一些難聽的話或不經思考的話，結果給對方造成傷害。

3. 情緒或心理問題

個人的情緒狀態或心理健康問題會影響他們對伴侶的關注和理解能力。例如，本身的焦慮、抑鬱或自卑等情緒問題，因此他們將注意力更多地放在自身問題上，而忽視處理與伴侶的關係。也有些人本身情感麻木，在缺乏被關愛和理解的環境長大，無法準確地表達自己的情感和需求，也無法理解他人的情感表達。

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雖然這段關係的破裂，或許也有個人的問題，但我還是建議：不要把問題歸咎在自己身上，不要自責是否是我做錯了什麼，是否是我沒有足夠的魅力吸引對方的愛和關注。告訴自己，我可以選擇愛自己，作為一個獨立的個體，我值得被對待和被理解。我要努力保持冷靜和理智，屏蔽對方的負面情緒，儘量避免被對方的行為所影響。

有些人確實心懷寬廣，願意包容和體諒，只是不要把善良和無私混入拯救者的遊戲中。除非你是發自內心自願犧牲的，否則你會非常怨恨對方，覺得自己是對方的受害者，「我為他做了一切，他竟然是這樣對我的！」

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在面對這樣的伴侶時，會讓人感到非常累，甚至是一種折磨。儘管你深愛着對方，但當發現自己的情感和需求總是一而再被忽視或被不被理解時，內心的掙扎和痛苦是很難受的。如果你仍然選擇與這樣的人在一起，認為你有辦法改變他，那麼你要有心理準備日後在溝通方面需要更多耐心和心力，而對方無法提供你需要的情感價值，這些都是你必須承受的。即使你很努力了，很可能換來的是冷漠忽視或不以為意。

個性上的缺點，該如何改善，是他個人的人生功課。作為伴侶，可以從旁建議和幫助，前提是他有願意改變的意願，但我們終究叫不醒裝睡的人。有時候，你需要勇敢地離開這樣的關係，尋找更加健康和幸福的生活。無論如何，請保持自己的價值和尊嚴，不要委屈自己，你們成為情侶，一定抱着一個真誠的目的，如果他無法得到，就沒有必要再堅持了，趕緊拋去吧。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】