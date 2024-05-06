愛呷醋和自卑有關？5點了解「忌妒」因由：嘗試拯救自己放過別人

不少人坦承自己愛吃醋。若把吃醋說的冷硬一點，就是「妒忌」──再嚴肅一點，妒忌在天主教教義中被視為七大罪、是僅次於傲慢的罪愆；佛教視其為意識的煩惱之一「嫉結」，使人陷於輪迴之中。



撥開各種被賦予的意義，妒忌其實是一種正常的人類情緒。雖正常，但不快樂，人際關係還可能產生裂痕。你了解妒忌的真正源頭是什麼嗎？或剛好正有這樣的困擾？

讓小編帶你迅速了解「妒忌」的情緒，找出解決的辦法。

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1. Envy？Jealousy？你是羨慕還吃醋？

我們到底是羨慕、吃醋、妒忌還是嫉妒？中文常用「妒忌」包辦一切這類型的負面情緒，然而英文裡 Envy、Jealousy 的意義是不同的。Envy 指的是對某人的處境或優勢感到不快，屬於「羨慕」的最消極，是「想要拿走別人的東西」；Jealousy 是競爭中的猜疑與擔憂，最常出現於第三方的威脅之中，換個說法是「吃醋」，是「擔心別人會拿走我的東西」。但不管你用什麼語言去描述，妒忌都是一種複雜的情緒，伴隨著憤怒、恐懼、屈辱等各種感受的變化。

2. 吃醋是罪？或生物本能？

妒忌的極端，似乎有某種破壞別人或自己的傾向，像新聞常看到的標題「醋勁大發，所以......」，所以戲劇化，成為常見的藝術主題、反派角色動機。

出現妒忌的情緒先不要覺得自己很糟糕，部分研究者認為這是一種生物本能。情感關係中，存在著「性妒忌」（Sexual jealousy），於此男女之間又有性別差異存在：不論基於猜疑或真實發生，男性會對「性不忠」擁有更強烈的嫉妒，而女性往往對「情感的不忠」感到更妒忌。妒忌，然後趕走競爭者，你的基因就更有可能留存下來。儘管男女都有因性妒忌而展開激進行動的可能，但女性對性妒忌產生的自責和抑鬱症狀通常更多

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3. 有時候吃醋不可愛，而且不健康

戀愛中基於感覺的妒忌、正常情緒的醋勁，被認為是「可愛」的，不過長期或過激的反應，對於情感關係反而是一種傷害。原因在於妒忌很容易出現對他人的控制行為，例如試圖掌控伴侶的行蹤、手機訊息，或情緒勒索的手段，更甚者有暴力行為發生。妒忌對自身的健康也有壞處，如導致焦慮、憂鬱、失眠、血壓升高，佔據你的心思錯失判斷能力......。想要活得更快樂更幸福，所謂「本能」是需要改進與控制的。

4. 愛吃醋與「低自尊心」相關

講那麼多，不合理的妒忌、吃醋或羨慕，其源頭到底是什麼？大部分資料都指出與「低自尊心」相關，這是一種心理健康的判斷跡象，表示你是否肯定自我價值、足夠喜歡與欣賞自己，構成的因素還包括自信心、安全感、歸屬感等。自尊心的塑造，與性格及個人的成長經驗相關，但也能從現在開始慢慢建立。另外 神經質、強烈的佔有欲也是不合理的妒忌的可能原因。

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5. 如何不當「醋罐子」

情感關係中不想當個醋罐子，首要的是與你的伴侶進行理性的溝通，第三人對你造成的不安全感是正常的，而你的伴侶可能沒有意識、或在乎你對此的感受。檢視這段感情是否健康，也檢視自己，這樣的妒忌是否較低的自尊心有關，並嘗試解決這樣的問題。更多時候我們反映出來的情緒其實是自己心裡的陰影，而這樣的陰影不面對不消除，一輩子都會跟著我們。自我慈悲與正面冥想，對於情緒方面會有所幫助。

若處於妒忌的當下，請意識到這樣的情緒──不管 Envy 或 Jealousy──都不會是永久的，隔天就沒事了。試著與朋友聊聊你的想法，好好放鬆自己，了解妒忌也可能是他人之於你的情緒；世界很大、視角很多，不要把自己困在情緒裡。若發現這樣的情緒長期下來已經造成生活困擾、影響健康，或出現強迫與暴力行為，請積極尋求專業醫療人員協助。

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