12星座︱性格太相似別要做情人？5對情侶CP相愛變相剋的真實原因

遇到跟自己同星座的對象，通常一開始會很聊得來，但是進入戀愛狀態以後，卻發現兩人在某些情況下簡直互斥到了相剋的地步！



你有過這樣的遭遇嗎？哪些同星座的人不適合當情人？趕快跟著本網一探究竟吧。

備註：請參考太陽星座或金星星座

5對相愛變相剋的星座CP（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

TOP 5：天秤座VS天秤座

天秤座太愛惜自己的羽毛了，戀愛中多喜歡依賴另一方來帶動自己，不願主動。那麼，當兩個天秤座在一起時，誰來破冰、誰來示好呢？結果變成吵架了就各自悶著不說話，互相等著對方給臺階下。一段感情裡有太多風元素的迷離與不確定，就像燒不開的水。如果無法真正交心，只停留在表面上的相敬如賓，就無法順利發展。

TOP 4：獅子座VS獅子座

如果只是交朋友，兩個獅子座一起吃喝玩樂，一定很開心。可是自尊心強的兩個獅子座湊成一對時，雙方都想當感情的主導者，沒人願意讓步，常為了爭奪話語權吵過來、吵過去。雖然說適度爭吵有利於拉近距離，因為這樣才能知道對方的底線在哪裡，但是以「贏」為目的的爭吵，只會不斷消耗感情。

同場加映：兩性關係｜對方適合成為你的終身伴侶嗎？觀察這6件小事就知道了（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

TOP 3：雙子座VS雙子座

熱戀期有說不完的話是正常的，但是非常有表演慾的雙子座情侶，兩張嘴都停不下來，只有表達，沒有傾聽，如此一來就容易誤會對方在敷衍自己。另外，兩個變動星座的人在一起，感到浮躁與不安也是難免。雙方都追求新鮮感，關係中就充滿了未知的變動因素。若對未來沒有共識，感情很難禁得起考驗。

TOP 2：處女座VS處女座

兩個人都是挑剔界的大師級人物，觀點一致的時候非常團結，但是起內訌的時候就毫不留情，你挑我毛病，我挑你毛病，誰也不肯放過誰。意見不合時，明知對方在意哪些方面，卻又不願放下自己的核心論點，一心想讓對方屈服。辯著辯著，容易口不擇言，也就埋下了感情不穩定的隱憂。

同場加映：12星座︱4月份愛神會降臨在這4大幸運星身上！快看你在名單上嗎？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

TOP 1：雙魚座VS雙魚座

單身的雙魚座通常都能把事業和生活打理得很好，但是進入戀愛狀態後，智商就瞬間暴跌。而雙魚碰上雙魚，可能就此深深陷入不理智與鑽牛角尖的漩渦裡。例如：雙方都渴望被愛，卻不相信自己值得被愛；佔有慾強，但裝作漫不經心；高敏感，又渴望堅強……情緒起伏不斷，雙魚情侶還得輪流安撫對方，久了真的會讓人很累。

從以上的分析，你是不是也發現，個性相近的兩人在一起時，很容易對情人的缺點莫可奈何，因為那也是自己的缺點！所以同星座情侶相處時，不妨多用客觀的角度思考，設身處地想想自己希望怎麼被對待，這樣你跟情人都可以一起成長喔！

延伸閱讀：

【姓名合盤】他是你的靈魂伴侶？兩人有未來？

【苦戀結果占】你該繼續愛，還是放手？

【本文獲「科技紫微網」授權轉載。】