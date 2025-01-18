麥玲玲蛇年愛情運程｜3生肖異性緣大增！屬虎屬豬感情易面臨考驗

麥玲玲蛇年愛情運程｜踏入乙巳蛇年，迎接新開始，相信不少人最想知道的事，離不開感情運勢，讓自己有心理準備，計劃未來整年的目標。玄學家麥玲玲師傅分享12生肖蛇年愛情運勢，到底哪個生肖最有桃花？



麥玲玲蛇年愛情運程｜肖蛇者

本命年屬感情上的「關口年」，關係需要作出變化。未到談婚論嫁階段的情侶，感情將會面臨考驗，有機會經歷分手離合。

麥玲玲蛇年愛情運程｜肖馬者

蛇年為肖馬者桃花燦爛之年，「太陽」吉星代表男性貴人，單身女士有望邂逅人品、學識及家庭背景等各項條件均不俗的異性。

麥玲玲蛇年愛情運程｜肖羊者

肖羊者新一年會頗為享受獨處時光，對談情說愛之事並不熱衷，故單身一族關係較為原地踏步。

麥玲玲蛇年愛情運程｜肖猴者

肖猴者在蛇年將會頗受異性歡迎，可於應酬聚會上廣結人緣，又或透過女性長輩介紹相親而結識心儀對象。

肖猴者在蛇年將會頗受異性歡迎。(《背著善宰跑》劇照)

麥玲玲蛇年愛情運程｜肖雞者

肖雞者的心力大多會專注於工作之上，感情較為原地踏步。

麥玲玲蛇年愛情運程｜肖狗者

蛇年有「紅鸞」桃花星入主，肖狗者的個人魅力倍增，已有固定伴侶或已婚者需要堅決抗拒外來誘惑。

麥玲玲蛇年愛情運程｜肖豬者

蛇年有「歲破」凶星飛臨，此星代表關係遭破壞，故感情運亦容易受到衝擊考驗。

肖豬者感情易受到衝擊考驗。(《淚之女王》劇照)

麥玲玲蛇年愛情運程｜肖鼠者

由於新一年事業高飛，情侶或已婚者容易因為工作忙碌或應酬頻繁而冷落身邊人。

麥玲玲蛇年愛情運程｜肖牛者

肖牛者新一年會傾向享受孤獨時光，較少投放心思於談情說愛之上，故關係原地踏步。

麥玲玲蛇年愛情運程｜肖虎者

肖虎者上半年的感情運較為動盪，踏入下半年關係將轉趨平穩。

肖虎者上半年的感情運較為動盪。(《背著善宰跑》劇照)

麥玲玲蛇年愛情運程｜肖兔者

由於新一年事業走勢凌厲，肖兔者的集中力大多會側重於工作之上，需要提防因為過分忙碌、無暇兼顧另一半而遭埋怨。

麥玲玲蛇年愛情運程｜肖龍者

已婚者需要提防「牆外桃花」，建議不宜對異性過分熱情，以免惹誤會而捲入錯綜複雜的三角關係。

** 資料由專玲玲師傅授權轉載