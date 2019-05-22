梁靖琪（Toby）昨日宣布再婚。現年36歲的她，於2011年曾嫁富二代黃敏豪，但關係僅維持年半便結束，直至去年，她重投愛情，被揭與年齡差8年的施雋賢（Johnathan），發展姊弟戀，昨日有報道更指，兩人已入紙排期註冊結婚。

梁靖琪（Toby）昨日宣布再嫁年齡差8年的Johnathan。(網上圖片)

面對自己的喜事，梁靖琪亦大方回應，笑談自己的幸福點滴，指自己與Johnathan一直感情穩定，所以決定計劃下一步，「我們已於去年訂婚，並計畫今年內註冊結婚」，同時她表示對方是圈外人，故婚禮也會低調進行。

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梁靖琪曾歷失敗婚姻，其後感情一直保持低調，經常看到兩人的拍拖，都是一夥人：

+ 8 + 7 + 6

年齡是一個尷尬問題，怕被人笑稱中女或剩女，不過娛樂圈中卻不乏姊弟戀關花結果。國內《生命時報》 曾引述一項姊弟戀調查，指現世代的中青年男性壓力大，想找一個體貼、沒有負擔和自主的女性，而北京大學第一醫院男科中心主任醫生張志超亦表示，男女在不同年齡階層，性能力會有差別，當中女性的慾望會比男性來得遲，所以姊弟戀在性方面契合度或更高。

撇開調查分析，或許星座也會有影響，在2月出生的梁靖琪，屬多愁善感的雙魚座，她曾說過第一段婚姻觸礁，曾花上數年時間調整。或就如她的歌《你是最重要》般，「是你是你是最重要」和「隨時望你都美妙」，雙魚女一旦投入真愛，便會變得真摰。梁靖琪和Johnathan的喜好相近，會一起運動和行山，閒時做義工旅遊，因此即使年齡有落差，但只要梁靖琪喜歡對方，便會一直活在兩人的世界，不會理他人目光。

事實上十二星座中，男女對姊弟戀的接受程度不同，點擊看看你會否被姊弟戀擊中===>

男生發生姊弟戀的可能性排行：

+ 8 + 7 + 6

女生發生姊弟戀的可能性排行：

+ 8 + 7 + 6

不僅梁靖琪和Johnathan，近年多對名人明星夫妻都以姊弟戀成功開花結果。只要真心相愛，性格配合，已經足夠。以下這些名人藝人夫妻，無懼他人議論，勇敢去愛，最終有情人終成眷屬，你又看得出他們年齡相差多少年嗎?

哈里王子(處女座)、梅根(獅子座)：渴求被愛和喜歡愛人的相遇

處女座在感情方面，不會追求激烈的愛情，傾向愛慕成熟穩重的女性；獅子座是名天生的領導者，適合與比自己年輕的男生交往。(Pinterest)

薩塞克斯公爵哈里王子和夫人梅根去年五月結婚，而在本月初，兩人還誕下愛情結晶阿奇，組織美滿的家庭生活。其實，哈里生於1984年9月，屬處女座，性格忠實、謹慎和務實，但因是個不節不扣的完美主義者，對自己要求甚高，容易感到焦慮，所以在感情方面，不會追求激烈的愛情，傾向愛慕成熟穩重的女性，從中尋求安全感；而Meghan Markle生於1981年8月的獅子座，為人熱情、主動和充滿自信，是名天生的領導者，更適合與比自己年輕的男生交往，滿足照顧愛人的個性。由此可見，兩人發生姊弟戀的可能性偏高，相信亦是兩人一拍即合的原因之一。

宋仲基(處女座)、宋慧喬(天蠍座)：有安全感、平淡幸福的愛情

宋仲基和宋慧喬於15年拍攝《太陽的後裔》時，由戲內愛到戲外，多次被記者拍到疑似拍拖，但否認緋聞。(Pinterest)

宋仲基和宋慧喬由戲內愛到戲外，兩人於15年拍攝《太陽的後裔》時，已多次被記者拍到疑似拍拖，但他們或想保護愛苗，連番否認緋聞，直至去年7月，才宣布將在10月低調結婚。兩人年紀相差4年，但無阻兩人恩愛，於劇集宣傳時，多次打情罵肖，表現親暱，女方更到男方的成都粉絲見面會撐場，男方亦在女方的出道20周年粉絲會上，發表感人言論：「沒有宋慧喬，就沒有今日的宋仲基。」



宋慧喬曾公開兩段感情，但由於太過高調，承受不少壓力，最終只好分手收場，據聞她曾向宋仲基透露，仍不想再接受圈內人，但卻得到對方大派定心丸，「我不是單純想談戀愛或約會，我要和你結婚，我想聚你！」此話一出，試問誰不動心呢？兩人的婚後生活美滿幸福，不時被網民拍到男方等待女方下班，並因為對方愛食烤肉，便常帶她到烤肉店用膳，間中也為老婆掌鏡，拍攝各樣的餐前照。



我倆已約定共度人生，開始新的生活。 宋仲基

今後二人一起生活，擁有更美好的將來。 宋慧喬

+ 5 + 4 + 3

安宰賢(巨蟹座)、具惠善(天蠍座)：年下男的溫情攻勢，透過溝通維繫感情

安宰賢和具惠善年齡相差3年，秘密交往逾1年後，前年男方求婚成功。(安宰賢/具惠善IG)

同樣透過拍劇，擦出愛火的安宰賢和具惠善，年齡相差3年，秘密交往逾1年後，男方在車尾箱鋪滿鮮花，並放上情書和戒指成功求婚，女方當時不時對鏡頭甜笑，看似非常幸福。兩人結婚已有2年，感情依舊恩愛，閒時雙雙牽手散步，平凡但幸福不已，安宰賢曾在《新西遊記2》提到，自己夢想是當個好老公和爸爸，並讚老婆「好到無言以對」，而且「能與她一起呼吸，我感到很幸福。」他的「放閃」言論，實在羡煞旁人。

夫妻的相處之道，在乎付出與包容，安宰賢表示，兩人會分擔家務，「星期一、三、五，我負責打掃；具大人（具惠善）負責二、四、六。」他亦指兩人間中一起打掃房間、彈鋼琴，「我也會做意粉給她吃，因她讓我變得很幸福。」此外，兩人早前拍攝綜藝《新婚日記》時，拍到兩人吵架後，不但沒有互相冷戰，反而透過長時間對話，與對方和解，這種包容對方的做法，相信是維繫婚姻的重要秘訣。

對我來說，每個一起的瞬間都很特別。 安宰賢

我很想說沒有從他身上得到任何靈感，但我真是無辦法這麼說，因為愛啟發我很多靈感。 具惠善出席一個畫展時表示

+ 3 + 2

張晉(金牛座)、蔡少芬(處女座)：男方雖在意別人看法，但反因此積極工作，給對方安全感

張晉的積極追求，讓蔡少芬放心去愛。(蔡少芬微博)

張晉和蔡少芬年紀差距不大，只有1年，前者曾接受電台訪問時表示，蔡少芬對感情保守，初時因不想談遠距離戀愛，因此拒絕了他，不過他並沒放棄追求，繼續與她保持聯絡，直至一次的「呷醋事件」，她始嘗試放手去愛，兩人於2008年結婚，誕下兩女，組織幸福美滿家庭。



不過張晉曾歷過一段事業停濟期，蔡少芬不但沒有大難臨頭各自飛，反而常常鼓勵他，給予滿滿的正能量，「我相信他能出人頭地，因為我覺得他是個能幹的人，只要找到伯樂，你定可把本領拿出來，得到別人的欣賞」，得到愛人的支持，他努力抓緊每個工作機會，想給對方一個幸福的家庭，終於獲得香港電影金像獎的最佳男配角，上台致謝辭不忘感謝妻子，「我的老婆是蔡少芬，很多人說我這輩子都要靠她，是的，我想說我這輩子的幸福都靠她。」雖然致謝辭受時間所限，但筆者相信兩人的愛情卻是無限，可以相愛到永久。



皮箱和鑽戒都是我送給你的求婚禮物，我就是你貼身的皮箱，你也是我最親密的天使，讓我們相互守護一生一世！ 張晉

我要找的是一個生活中的好男人，一個過日子的老公，而不是一部影視劇的投資人，一個靠他來過上錦衣玉食的金龜婿。 蔡少芬