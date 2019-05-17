孫燕姿結婚8周年　慘情歌曾訴說戀愛經歷　殘缺後終遇見最美意外

孫燕姿的失戀情歌，每每陪伴我們度過煎熬，然而她現時的愛情，則是美滿幸福的，上周三更與荷蘭籍老公納迪姆（Nadim Van Der Ros）慶祝結婚八周年，於社交網站分享合照，可見兩人笑容燦爛，眼神流露甜蜜，簡直羡煞旁人。

孫燕姿上周與老公慶祝結婚八周年。(@stefsunyanzi)

「我遇見誰，會有怎樣的對白」，當年的孫燕姿，仍是位期待愛情的少女，直至16年後，她已轉成賢妻良母，與老公相處恩愛，並育有兩名可愛的小孩。她的感情事，素來低調，而且據聞其擇偶條件，也是非常挑剔，因此出道以來，能夠打動天后內心的人，只有兩位，那便是拍拖4年的Dennis，以及現任丈夫納迪姆。

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孫燕姿感情低調，不過每逢重要節日，她都會分享充滿幸福的家庭照：

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孫燕姿當年憑《天黑黑》，獲得不少注意。(《天黑黑》MV) 《天黑黑》：奮不顧身的愛情，換來沉重壓力 孫燕姿出道初時，還是個二十出頭的少女，卻唱出令人揪緊心頭的悲怨情歌《天黑黑》，而這首歌的歌詞，亦像寫照般，訴說她與Dennis的一段情。她在出道一年時，與大四年的大學學長Dennis發展戀情，當時對方於會計公司上班，因不是圈內人，故兩人都把事情保密，直至有傳媒揭發，兩人才承認關係。

孫燕姿對這段感情，是奮不顧身的，以為這就是她所追求的世界，故知道傳媒準備揭露其戀情時，她便首先公開合照，避免報道渲染太多，盡量守護這段感情。可是她的橫衝直撞，被誤解被騙，而Dennis亦被報道寫得渺小，甚至都以負面新聞居多，令他備受壓力，加上兩人聚少離多，因此決定鬆開彼此的手，令人不禁概嘆，「是否成人的世界背後，總有殘缺？」

我愛上讓我奮不顧身的一個人，我以為這就是我所追求的世界，然而橫衝直撞，被誤解被騙，是否成人的世界背後，總有殘缺？ 《天黑黑》

孫燕姿的慘情歌跟她自身的戀愛經歷，也幾分相似。（vcg）

孫燕姿失戀後，遇上老公納迪姆。(《遇見》MV) 《遇見》：遇上納迪姆，是孫燕姿最美的意外 感情遇上失敗，沒讓孫燕姿感到卻步，反而更期待真愛的出現，正如她的歌《遇見》般，雖然向左、向右和向前看，問「愛要拐幾個彎才來？」但她知道「風來自地鐵和人海」，即便看不到，但這些機會依然在自己的身旁，從沒消失，因此她也安心地「排著隊，拿著愛的號碼牌」。

孫燕姿在分手翌年，於好友聚會上，遇上擁有荷蘭籍、曾在港擔任市場行銷主管的納迪姆。當時納迪姆對她一見鍾情，但她卻沒有表態，直至對方一直以真誠追求，才打動她的芳心。納迪姆非常疼愛孫燕姿，除了支持她的事業，成為其頭號粉絲，亦會守護她的形象。孫燕姿曾在訪問表示，有次在公園遊玩，頭上不小心中雀屎，當時老公不僅沒取笑，還第一時間進到洗手間，沒有嫌棄地替她洗頭，讓她感到特別溫馨。也許兩人的愛情，便如《遇見》最後的歌詞一樣，「我遇見你是最美的意外」。

我遇見誰，會有怎樣的對白，我等的人，他在多遠的未來，我聽見風來自地鐵和人海，我排著隊，拿著愛的號碼牌。 《遇見》

孫燕姿婚後已較少幕前演出，對上一張專輯已是2017年推出的《No. 13作品－跳舞的梵谷》。（vcg）

雖然孫燕姿會與老公吵架，但仍愛著對方。(《我的愛》MV) 《我的愛》：爭執後反省，反讓愛情更堅固 婚後生活難免會有點相處上的爭執，孫燕姿曾坦言，自己和對方個性火爆，因此也有埋怨的時候，更試過差點說出「離婚」兩個字。不過，她知道自己的愛，明明還在，故不會因一時之氣，結束這段真摰的關係，認為這如歌曲《我的愛》般，「轉身了才明白，該把幸福找回來，而不是各自緬懷」。

因此，她曾在訪問時，分享兩人相處之道，指「知道自己太過分，就會道歉」，不過她也打趣道，明知道是自己錯，還是要堅持一下，讓對方主動道歉，「這是女生都要學的。」其實爭執的重點，並不是誰對誰錯，而是在吵架過後，能夠各自反思，調整大家的腳步，也許這樣的結果，都是「上天善意的安排，好讓心更堅定，彼此更接近真愛。」

不再怕傷害，不再怕期待，潛意識那才是我真愛，你走路姿態，微笑的神態，潛意識那才是我真愛。 《我的愛》

回顧孫燕姿的造型，也是看點之一，由清純的少女的階段，轉成到堅強的女生，一直陪伴和引導我們成長：