【Miley Cyrus結婚】九年歷盡離合 修煉更好愛情：感謝生命中有你

美國樂壇小天后Miley Cyrus與Liam Hemsworth結束九年愛情長跑，於聖誕前夕於美國一大宅中，在雙方親友的見證下低調完婚。這對小情侶由2009年開始因合作擦出火花，當中經歷多次的離離合合，最後修成迪士尼童話般的美滿結局，Miley與Liam這九年的經歷教會我們要先學會愛自己，在經歷中成長然後成為更好的自己。

Miley Cyrus與Liam Hemsworth在雙方親友的見證下低調完婚（IG＠Miley Cyrus）

分手後以不文壞女孩形象回歸樂壇

Miley Cyrus因拍攝迪士尼連續《Hannah Montana》而出道，以甜美清純的形象成為當時受歡迎的年青偶像，2009年與Liam拍攝《The Last Song》相識，隨即陷入熱戀。2012年兩人訂婚隨即又分開，Miley突然一改鄰家女孩的形象，以壞女孩形象回歸，不止衣著暴露，不忌諱吸食大麻與酗酒，加上於公開場合與MV中的不文演出，令不少支持者感訝異與失望。

Miley接受音樂雜誌《Billboard》的訪問時表示，兩人最初分開有很多不同的因素，而太投入工作是其中的主因。Miley專注工作的程度令她連分手後都擠不出傷心的時間。那時候她開始以破格性感的裝扮示人並且吸食大麻，間接令人聯想到Miley風格上的改變與Liam分手有關。

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Miley與Liam復合，決心戒掉大麻，專注於音樂發展。（《Malibu》宣傳照）

「實在太神奇了，我已經沒有吸食大麻，現在也不怎麼喝酒。最近都在與那些會讓我進步的人相處，他們讓我變成更好的人，我改過自新，完完全全乾淨了。」 Miley Cyrus

分開了三年，Miley與Liam於2006年重新走在一起，一改糜爛的生活習慣，決心戒掉大麻，專注於音樂發展。當時Miley正為新曲《Malibu》宣傳，有傳清新活力的宣傳照由Liam為她拍攝，重拾甜蜜回憶。《Malibu》正正描寫著Miley與Liam的關係，對Miley而言這不是一首典型的浪漫情歌，若細心閱讀埋藏在歌詞中的訊息會發現這是關於自我療癒，在愛情中重新認識自己的，好好裝備迎接下一階段。

現在的你對我來說更珍貴了。所以，感謝我的生命中有你 Liam Hemsworth

Liam為Miley慶祝26歲生日（IG＠Liam Hemsworth）

一個月前的加洲大火摧毀了Miley與Liam於Malibu的大宅，當大火波及之際，Liam拯救了家裡的16隻寵物，情況危急又混亂。災難過後令兩人更珍惜對方，在生命中擁有對方並不再孤單。

在Miley剛度過的26歲生日， Liam在Instagram傾訴愛意：「生日快樂，我親愛的女孩。現在的你對我來說更珍貴了。所以，感謝我的生命中有你。」

相戀九年後，Miley與Liam開始探索人生的另一階段。於傷痛過後再出發，於穩定中尋找幸福，大家都在經歷、學習然後變得更好。