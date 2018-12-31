年輕時的山口百惠，憑知性形象紅遍亞洲。（vcg）

對於山口百惠這名字，一眾80、90後可能只在小丸子跟爺爺的對話中認識她。1980年宣布息影結婚，並全面退出藝能界的山口百惠，近日有日本傳媒《女性Seven》報導現年59歲的她或因大兒子三浦祐太貴，因翻唱其經典歌而爆紅，或欲助兒子事業再上一層樓而復出的傳聞。但無論她復出與否，近四十年與日本男星三浦友和的低調卻愛得義無反顧的婚姻，卻一直為人津津樂道

因與三浦友和合作多部影視作品，1980年山口百惠宣布全面引退並結婚，當年非常哄動。（網上圖片）

15歲成名；20歲宣佈引退極哄動！

1972年山口百惠只有13歲，因參加歌唱比賽而入行，憑極清秀知性氣質，年僅15歲之齡主演電影《伊豆的舞女》便成大熱，冥定山口百惠日本一代玉女巨星地位，而她日後的丈夫三浦友和，亦是這部電影的男主角。有說山口百惠當年拍攝廣告時，第一次遇見比她年長7歲的三浦友和，已經鍾情。期後二人合作多部影視作品，風頭一時無兩，而山口百惠亦於1979年的演唱會中正式公布戀情，並於翌年以21歲之齡結婚並宣布全面引退，令不少歌迷影迷非常傷心。

1980年山口百惠於日本武道館舉行告別演唱會，雖然只有短短7年半的演藝事業，但其歌曲造型風格影響亞洲流行音樂深遠，梅艷芳、張國榮等均受其影響，她亦是《風繼續吹》等多首金曲的原唱者。

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二人不時成為日本傳媒的偷拍目標，多以山口百惠身形外貌走樣成為話題。（網上圖片）

婚姻維繫秘訣：我們從不吵架

結婚近40年，山口百惠一直樂於相夫教子，而三浦友和幾乎每次訪問，都被問及妻子的狀況。他除透露，山口百惠做的飯糰往往很大，令孩子們在學校吃飯時曾感不好意思等趣聞，更多人感興趣就是二人的相處之道。

自山口百惠正式引退，三浦友和不時被指不復當年勇，因無法以金童玉女拍檔，收入大減。直至大兒子出生後一家亦不時受日本傳媒追訪受打擾，當年甚至有三浦友和用車門力擠壓記者手臂的負面新聞，但卻無礙二人近四十年來愛得恩愛。三浦友和在二人銀婚紀念時，曾接受訪問分享圓滿婚姻秘訣：「她讓人感覺很舒服。我們一起生活25年，從來沒吵架。」

不只是一句「因為討厭吵架」，維繫秘訣在乎思想同步，特別是不時被媒體偷拍的一對。「開始時根本顧不上吵架，我們大部份精力都放在怎樣跟媒體鬥智鬥勇上。」「當然如果夫妻二人的想法不同的話，也不會如此順利。應該是我們倆思考波長比較吻合。」

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低調經營的婚姻，成日本最美童話



所謂想法吻合，並不只是性格使然。山口百惠及三浦友和二人多年來也低調的默默經營，如知道山口百惠喜歡下廚，他在會多留在家用餐，晚上甚至會一起喝杯酒，二人往往能一起喝畢一瓶葡萄酒；也會經當一家四口去旅行，箱根的溫泉旅行是他們最常去的地方。「我們還會經營唱卡拉OK，不是出去唱，而是在家唱。」而他為妻子準備的銀婚禮物，就是一瓶25年的葡萄酒。除了珍惜相處時光，處處留意山口百惠在孩子們成長離家的情緒，也是三浦友和在訪問中談及最多的事。

《櫻桃小丸子》的作者是山口百惠影迷，因此劇中小丸子跟爺爺同樣喜愛山口百惠。（《櫻桃小丸子》劇照）

《櫻桃小丸子》的作者是山口百惠影迷，因此劇中小丸子跟爺爺同樣喜愛山口百惠。（《櫻桃小丸子》劇照）

愛你只如初見，說心動也說態度

最近友人分享，婚姻或愛情，其實像事業一樣需要經營。根本就是老掉牙的說法，但往往二人愛到一頭熱時就會忘了，漸漸將對方的「犧牲」看成理想當然，甚至將「犧牲」變成衡量「愛」的準則。三浦友和提及山口百惠的訪問，其實少之又少，但也有筆者最深刻的一句。當記者問及二人婚姻有何特別之處，他這樣說：

「對我來說，結婚24年、25年、26年，都是一樣的，沒特別之處。」

或許所謂的「愛你只如初見」，不只心動，也在說相處與態度。

(綜合報導)