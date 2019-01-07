25+不願認識新朋友、聚會前想甩底？是成長忠於自己還是情緒問題

「人前人後兩個樣」這說法不但可形容於職場上的小人同事，也可用來形容自己。雖然不是說三道四的那種不同樣貌，但每每面對不熟悉的人與閨密，我們又豈不是有兩個不同的模樣？

（《東京喰種》劇照）

種種原因促使我們懶得認識新朋友

不知為何，人越大越會希望擁有獨處的時間，或許是只想把工作以外的時間留給自己，靜靜地放空一回，什麼也不想、什麼也不做的趟在床上。又見辛苦工作後所剩下的時間已得數小時，因此想把那僅餘的時間都留給較為重要的家人和閨密們，甚至情願與久未聯繫的朋友「重新接軌」，也不希望認識新朋友，漸漸養成了「越來越懶得交新朋友」的習慣。

（《親愛的姊妹》劇照）

因存在陌生人而產生社交焦慮

雖然每次與朋友的話題都是圍繞閒話家常；明知道認識較多人脈絕對會對生活或工作上上帶來正面影響，但總是離不開想要維持現狀的想法。

往往朋友繳約到不同的聚會時，都會問及聚會有誰出席等問題，如果當中有一班不認識的新朋友，即使原先答應了出席，也絕對有機會因不想應酬而在當日藉故推卻。就算還是應約，每每都會在約會前感到緊張萬分，擔心要面對從未見過面的陌生人。例如會時時在想當天應該以什麼服飾應約、說什麼的說話、默默的在心中幻想約會時有機會發生的狀況。

在未正式參與聚會時，已經焦慮過多，更何況是當天？若然你對於出席此類型的聚會和結交新朋友，永遠也抱一個憂慮的心，這無疑會對事情帶來負面影響。

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（《Friends》劇照）

負面思想令事情變得更差

澳洲雪梨大學心理學教授Matthew Modini和Maree Abbott曾經做了一項為期五天的研究，參與者需在3分鐘內就特定主題進行演講。演講前，已告之所有參與者將有評估人員，評估他們的演出，從而令他們產生緊張情緒。教授將參與者分成兩組，一組正常演講，另一組參加者則在演講前花了15-20分鐘學習正能量思想。

結果得出被教導正能量思想的一批參加者的整體表現比另一批理想，而沒有接受正能量思想的參加者，不少則表示因擔憂影響了表現。換言之，教授們認為這情況亦能應用於日常社交中，負面想法往往成一個最大的障礙，就例如越希望在些陌生人前留下深刻印象，就越容易緊張、焦慮，從而帶來負面影響，因此我們本身的思想就是一個對自己的牽制。

（《當你沉睡時》劇照）

除了正面思想，還有另一更高層次...

要改變這種社交焦慮的方法除了是要變得積極外，還是要改變自己的心態，將過往想到負面的事情一一抹走，遇上要在聚會上向大家介紹自己感到緊張時，或許能理性的提醒自己，說不定事情並沒想像的糟，一旦打開話題後有機會與對方一拍即合。

更高層次的一種就是什麼也不要去想，身邊常常充斥隨遇而安的朋友，有時候他們會被稱之為「頭腦簡單」，過於天真，但原來美國心理學家Susan Krauss Whitbourne也是提出過這樣建議，當你即將參加一個充斥陌生人的社交場合時，最好是什麼也不要想，無論是鼓勵自己面對的語句或是想像當時的情況，也有害而無益，以平常心面對，更能將最真摯的自己呈現於人前。

（《漢摩拉比小姐》劇照）

如果還未能做到如此高的佛系境界，或許先停下來，試圖理解自己會出現焦慮思想的原因、所擔心的情況在日常生活中出現的機率，從而說服自己。

（資料來源：Psychologytoday）