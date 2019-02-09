【情人節】日本女生戀愛技巧高超？從日劇學會3個戀愛常勝心法！

戀愛是否一門需要學習的課？ 相較不懂撒嬌、直來直往的香港女生，為了順利談到渴望的戀情，日本女生似乎更在乎約會技巧。

日劇《失戀朱古力》中，石原里美飾演愛情小惡魔，運用各種戀愛秘技讓男主角愛的死去活來；《我不是無法結婚，是不婚》則由男主藤木直人所飾演的戀愛軍師，教大齡女主學懂兩性之間的相處，順利脫單。

情人節快來了，假如你有心儀的人卻戀人未滿，不妨跟日本女生學起這些戀愛小技巧，約會時讓彼此感情升溫，說不定二人更順利牽起手。





(《失戀朱古力》劇照)

一. 用眼神釋放好感

《失戀朱古力》眼神電力十足的石原里美。(《失戀朱古力》劇照)

不想直接告白又想加入曖昧元素，不妨利用多加注意眼神交流，那是無聲卻強而有力傳達感覺的最佳武器。在聯誼會廣告、《失戀朱古力》中，女方都十分在意互動中，與男生的眼神對視與回眸的一笑，務求一瞬揪住他的心。

要眼神交流都能達到這種效果，發出的訊號、舉動必須恰到好處：

(《失戀朱古力》劇照)

1. 眼珠由上到下的轉動 2. 凝視對方超過三秒 3. 目光要柔和，釋放訊息：「很開心看見你」 4. 不要死盯著對方不放，3至5秒後緩緩移開眼神 這個技巧連最害羞的女孩也可以一試，一句話也不用說，只溫柔的送他一個眼神，讓他心領神會。

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二. 開心享受相處每一刻

(《我不是無法結婚，是不婚》劇照)

關於約會，《我不是無法結婚，是不婚》男主角藤木直人只要求女主角做一件事──那就是「用心去享受整個約會過程」，並續指勝利之道是「即使約會過程中，遇上天氣不好、人潮擁擠、排隊時間過長之類，只要想著『光是和這個人呆在一起我就感到很開心了』，說出『反而很開心』。」

(《我不是無法結婚，是不婚》劇照)

比起教「女生要遲到一點」、「付錢男女的比例」那些不痛不癢的事情，約會時彼此活在當下，不過度思考過去或將來，放開「想要被喜歡」的這個目的，其實更能與對方以正能量交流，讓彼此「當下感覺輕鬆、開心」，勾起情緒互動，令彼此心靈更有共鳴。

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三、 正確理解兩性關係，放下得失心

(《失戀朱古力》劇照)

網上流行一句：「你叫得佢做男／女神，你呢世都唔會追到佢」，其實很有道理。也許你也發現，面對喜歡的人，我們會舉止失常，因為害怕對方不喜歡自己，害怕錯失時機，做任何事都扭扭捏捏，是否反而令對方覺得莫名其妙，相處起來很不舒服？





(《失戀朱古力》劇照)

在《失戀朱古力》有一金句：「即使有人不想吃這些巧克力，討厭這些巧克力也沒關係，只是和我沒緣分而已。」，這恰恰正是桃花運旺、戀愛順利的人，其實都懂得這個心法。青菜蘿蔔各有所好，你無法令沒興趣的人都喜歡你，對方不喜歡你，你也不會失去自己的價值──牢記這點，我們反而能用最自在的態度在面對對方，不過度討好，因為自己本身就是一個「別人會努力想要得到」的人。當你這樣看自己的時候，別人自然而然更珍惜你，渴望與你牽手戀愛。

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