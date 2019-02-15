【宋智孝】自然系女藝人！ 30+活得自在就是美麗：愛情非唯一成就

大部份對於宋智孝的印象，大概只停留在「Running Man」裏，那個帶點小聰明又自然的「皇牌Ace」。節目拍攝八年，最近與好友談起宋智孝，因為對方看到她眼角那微微的魚尾紋，然後感歎「宋智孝老了」。做女人，不多不少會在乎年齡，歲月在我們的臉上留下痕跡，看到一條細紋，仿佛經歷了世界末日般呼天搶地，想盡辦法用化妝品掩蓋它。每個女人，都拼了命讓外表看起來年輕，沒有想過時光在你臉上留下痕跡，卻同時為你磨練出成熟的魅力。

身在香港，偶然還會素顏外出，然而，走在韓國街頭，你幾乎看到每一個女生都有化妝，周邊都充滿著整容廣告。韓國人對美有一套標準，女生要瘦、膚色白、鵝蛋臉、眼睛大，而不少韓國女生為了讓自己符合這套標準，一到18歲就會整容。即使整容過後，她們每天也要化妝外出，出門前，更不惜花近兩小時畫好完美妝容。一但不跟從這一套美的標準，她們可能會遭受異樣目光甚至被排斥。雖然不少韓國女生都深受這套「美容文化」所束縛，卻沒有多少人願意打破慣例。

當中，宋智孝就是特別的一個，她讓我們看到韓國女生除了完美的妝容，也有很多其他值得我們欣賞的美。所以，她不只是男生中的女神，連女生都愛她。

宋智孝一向是韓國少見的「無加工」女藝人。（IG@my_songjihyo）

勇於接受自己的外貌

「Running Man」的觀眾對智孝的素顏應該不陌生，即使在鏡頭面前，她也毫不避忌地呼呼大睡，每集與成員玩遊戲時，也是以近乎素顏的面目示人。她曾經在訪問中提及自覺化妝前後有差別，並不覺得自己素顏很漂亮，但因為素顏比較方便，所以就經常以真面目示人。現年37歲的她保養得宜，但素顏示人時還是會看到歲月痕跡，即使不完美，她也勇於接受自己的外貌，甚至不介意向大眾展現自己的真面目。她那份接受自己原本面目的勇氣，的確值得不少女生仿效。

即使眼角長出細紋，她還是願意接受自己原來的樣子。（宋智孝微博）

她經常以淡妝或素顏示人：

以最舒服的姿態活著

Running Man成員為智孝取過不同暱稱，「王牌智孝」、「不良智孝」、「Ace智孝」，比起其他K-pop女團的成員，智孝除了以真面目示人，也不時流露出她的真性情。在節目上自然不做作的表現最能得到女生的歡心，在一眾男成員面前也不會故作矜持，表現出有點粗暴又帶點可愛的一面。她也曾經提及比起美麗的高跟鞋，自己更喜歡穿舒適的球鞋，不用刻意討好別人，只用最舒服的姿態活著，大概是每個女生都會嚮往的生活。

她在Running Man中是個豪爽女生，與其他成員感情很好：

+ 6 + 5 + 4

愛情不是30+的唯一成就

智孝雖然曾經和韓國藝人Gary傳過緋聞，及後又傳出與金鐘國曖昧，然而在愛情道路上，卻始終沒有遇到自己的真命天子。37歲在韓國早已過了適婚年齡，但她努力地告訴大家，愛情不是女人唯一的成就。她在出道初期曾經出演大尺度三級片，因此在韓國被封殺，作為一個演員，她卻從來沒有後悔，並希望自己可以像「湯唯在《色戒》中那樣自信果敢」。她在夾縫中尋找出路，接演Running Man後，迎來她演藝生涯中的巔峰。宋智孝的亮眼並不在於她的容貌，而是經過年月後，依然不倒的毅力和魅力。

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