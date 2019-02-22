【愛情】若是真心在乎　再忙也抽空陪伴：別以重視換取漠視

誰也不會長期忙得無法為你抽空，一切只是優先次序問題，所以假如對方久久不回覆你的訊息，總是自動忽略你，這也是一種訊息，說明這段關係在人家眼中顯得沒那麼必要，無論過去你們是怎樣，如今你亦是高估了自己於對方心中的地位。

真心重視你的人，再忙也會抽時間給你，就算廢話也覺動聽。（《結愛千歲大人的初戀》劇照）

說穿了，心裡有你的人總會忍不住思念來找你，而且連你的廢話也願意聽和回覆你；心裡沒有你的人卻總是你理他他才有機會理你，而且就算你說正經事，對方亦會覺得是無聊的廢話，選擇以忽冷忽熱、若即若離的傷人態度待你。

正正因為他屬於後者，你不難發現，原來自己變得愈來愈玻璃心，會由於別人無視你的訊息和熱情而覺得自己做多了、做錯了甚麼；會由於看見對話框裡最後說話的人又是你，而患得患失，甚至有時明明有很多說話想說，最後亦選擇刪掉內容和打消念頭，保持沉默好了。

當心裡存在太多雜質，會令人變得異常敏感。（《那件瘋狂的小事叫愛情》劇照）

一路走來，你的心裡存在著太多雜質了，所以你變得異常敏感，喜怒無常，於很多時候都先朝著壞方向去想；很多事情都對號入座，累壞自己。

要是你正是陷入了這種困局裡，常常質疑自己還重不重要、感到你的主動是多麼廉價，這證明了不是你不努力迎合，而是你正在硬擠到走不進的世界裡，委屈了自己。

若然他想拉近你們之間的距離，早就拉近了。

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要是看穿人家的心，就不要再難為自己，以真心換來傷心。（《結愛千歲大人的初戀》劇照）

事實上，當你以為你只差一點點就能捉緊那個放不下的人，其實這是你一廂情願的假想，他的世界很可能真的不缺你一個，道理正如魚沒有水會死，但水沒有魚反而變得更清澈。

講到底，裝睡的人總是叫不醒，故此，既然看穿了人家沒有心，何必還要假想和強求，一直等到2046年？你等來的不會是真愛，是慢性折磨；追來的不會是長久的感情，只是感情。

若以忙碌之名，多次被冷待，也許是時候提醒自己要醒覺，點擊下圖閱讀愛情金句：

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需知道，你需要找的一個合適情人，最基本他從來不會等有空有心情之際才珍惜，而是即使再忙，仍會盡量抽空陪伴、溝通和兌現承諾，給予看得見的在乎。

有些主動和在乎，別人不領情就算了，何必以重視換取漠視；以真心換取傷心；以希望換取絕望，對不對？

關於作者： FB Page：李專 Lee Chuen（每日18:45更新） IG：http://instagram.com/lee.chuen

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