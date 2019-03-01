【愛情】無限胡鬧挑戰對方底線　別以為每次醒來總能和好如初

兩人在一起要做到相處不累，關鍵在於彼此能忍耐自己的負面情緒、認真解決問題和有安全感，畢竟一段關係往往不是死於大是大非上，而是日積月累的小失望上，令大家漸漸連愛也提不起勁了，甚至即使還有愛，有些東西卻真的變了。

（《春嬌救志明》劇照）

需知道，雖然最深厚的愛情，不可能從未爭吵，而會在吵過、鬧過、哭過罵過後，最後仍然心疼彼此，但假如你總是不懂控制自己很差的脾氣和態度，天真以為無論怎樣爭吵，一覺醒來彼此又和好如初，繼續相愛，那麼當心累到某一刻，對方就會折騰不了了。

雖然你透過空口許諾或三分鐘熱度的轉變來冷處理相處問題，能暫時息事寧人，讓對方介意甚麼又原諒你甚麼，但如果你不踏踏實實解決問題，很多問題便會亦步亦趨侵蝕這段關係，最後明明不是死結也會變成死結。

（《原諒他77次》劇照）

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雖然如果對方很愛你，見你沒有給予足夠的安全感，不會即時有轉身的勇氣，最多只會吼你、發脾氣和管東管西，但久而久之，不安感和狐疑就會侵蝕信任，讓內心累積了太多雜質，總是令人胡思亂想、針鋒相對，甚至轉身離開。

然而，太多人就是不明白這三者缺一不可，心裡主觀地覺得對方總是「不懂知足」、「欲求不滿」，喜歡小事化大和發周期性脾氣，於是日子久了，迫使對方變得心淡心死；迫使對方看清全貌，明白已經看不到希望，只好心累到離場。

搞不好的話，或許彼此分手了，前者還是執迷不悟，主觀地以為對方現實了、愛慕虛榮了、變心了，才招致這個局面，諉過於人，不理解原來一切來自自己選擇性忽略了那個不知道失望幾次的另一半。

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而你要明白，其實即使再轟轟烈烈的感情，也無力單憑濃情或一個人的拉扯與包容來維持下去，而是需要互相踏踏實實經營，遇到問題時一個改一些；一個退一步，這才能漸漸成為最有默契的伴侶，讓彼此能順其自然相處下去。

假如一路走來，你仍未意識到對於一段關係而言，忍耐自己的負面情緒、認真解決問題和有安全感是多麼重要，請由此刻開始，慢慢修正自己，令自己成為更好的情人吧。謹記，找到一個合適的人不容易，別因為自己的怠慢而弄丟那麼好的人。