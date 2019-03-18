【單戀】Billie Eilish情願心儀男生是同性戀　只因幻想太美好？

有人說女生主動表白的話，成功率要比男生高很多。表白本來就是一件需要勇氣的事，被拒絕除了尷尬和傷心，你會寧願心儀男生是因為喜歡同性而非對你沒有興趣嗎？

來自美國的少女Billie Eilish14歲出道，是位擁有空靈感覺的小眾歌手。（Getty Images）

年僅17歲的美國創作歌手Billie Eilish將推出新專輯。一位長著厭世臉，會作曲作詞的風格女生日前推出了新歌《Wish You Were Gay》，以自嘲的方式訴說自己的自私，情願希望心儀男生是同性戀，也不願承認自己不是男生的理想類型，如此極端的自我安慰方式卻唱出不少女生的心聲。

單戀是場獨腳戲，無論一個人如何喜歡如何努力，與愛情還是存在著一大段距離。單戀的心情是複雜的，最初不求回報的心態會隨著與心儀男生的互動而渴望得到更多。與相戀不相同，單戀的世界中只有一個人，所有的開始與結束都掌握在你的手中。

新歌《Wish You Were Gay》記錄Billie Eilish的經歷和感性，告白失敗後，為了保護自尊心還情願心儀男生是個同性戀。 （IG_wherearetheavocados）

單戀更像是活在自己幻想的世界，把心儀男生看得樣樣都好。不會像相戀般因價值觀不同而爭執，也不用因為配合一個人而委屈自己，有時還真的覺得單戀比相戀少卻些煩惱。可是，一個人無法得到愛情帶來的幸福，最後還是決定放手一搏，鼓起告白的勇氣。怎料到不夠運氣，對方沒有說一句好，那要裝作若無其事的樣子，還是要心碎痛哭？單戀日劇《四重奏》教你借用「S.A.J.」法則完美退場。

《四重奏》的主角每個人都在單戀另一個人：單戀的最高境界，就是一心一意只為對方的幸福著想。（《四重奏》劇照）

被不喜歡的人告白要怎樣才能避免尷尬，讓兩人都能好好下台，以「S.A.J.」三句話便可以做到。S指「我喜歡你（Suki desu）」；A則是「謝謝（Arigatou）」；J是「開玩笑的（Jodan desu）」。被沒有意思的人告白不能說太多，只可以輕輕說聲謝謝，因為表現得太驚訝會傷人。而表白的一方為了能令兩人都能全身而退，只可以把表白當成玩笑，把前面的「我喜歡你」抹掉。

家森單戀著小雀，知道自己不能成為她的王子，借分享「S.A.J.」法則鼓起勇氣的告白，最後只能當成玩笑來打圓場。（《四重奏》劇照）

然而真的這樣簡單就能抹掉嗎？當你是一個人時，沒有人可以控制你要對誰好、要喜歡誰。可是無論自己怎樣努力，也無法強求別人去喜歡你。既然可以勇敢的表白，同樣可以勇敢的走出告白失敗的陰霾。把焦點放回自己身上，當你用心經營，變成更好的自己時，可能有一天你們會在另一點相遇，開展另一個故事。

要斷然結束單戀並非易事，以下的想法或會幫助你把焦點重新放回自己身上：