【插畫】眼中只有彼此　甜蜜情侶日常　讓人想當個小女孩盡情撒嬌

每對情侶都有一套屬於他們的語言，一個微妙的眼神、一個不經意的動作，擁有幸福關係的兩人可以透過其他人看不懂的語言交流，是個只屬於他們心領神會的時刻。

假日不必特地去哪裡，靜靜的賴在你的懷裡已很好。（IG__ya_su_na__）

每對情侶的關係都是特別的。日本插畫家Yasuna以細膩的線條刻畫情侶間的甜蜜日常，甜蜜得讓人看著也感覺到被寵愛的感覺。可以毫無顧忌的依靠身邊的人、明知道你的不完美仍然會盡心盡力愛護你、接受你每個月都會有的爛脾氣，如果你已經找到這樣的一個人，記緊要好好珍惜，與他兩心相近的感覺比追求物質帶來的滿足感更要實在。

寒冬中共用一條頸巾，甜蜜得讓人無法呼吸。（IG__ya_su_na__）

我們都是愛撒嬌的小孩，只是社會不允許小女孩。女生要是不夠硬朗便會被輕視，太強硬又被說成是女漢子。只有在愛情中我們可以偶爾撒嬌，享受被寵愛的感覺。沒有兩個人可以完全合襯，但在對的人身邊，會使你更愛自己。當你受挫時，他不會潑你冷水取笑你；當你需要依靠時，他未必能第一時間走到你身邊，但他的懷抱一定是最溫暖的安慰。

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