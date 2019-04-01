【誰願放手】明知錯愛卻不願放開　只是懷念回憶裏當初的那個他

放開手，才能捉緊真正屬於你的幸福，但我們總是放不開手，細心看看，其實你在捉緊的又是什麼？愛情是這樣的無能為力，若一個人要離開，另一個人再用力去留不住他的腳步。被遺棄的人會開始懷疑自己，是不是自己不夠好？是不是自己不夠漂亮？是不是自己做錯了什麼？

糾纏過去的心動，相信他還是當初的那個他，只會自欺欺人。（《一萬公里的約定》劇照）

其實不是你不夠好、不是你不夠漂亮、不是你做錯了什麼，說真的，你已經做得很好了，只是任你做得再好，他不愛你都已經是事實，你會問，為何你做得那麼好，他都決定不愛你？抱歉，愛情從來不是正比的遊戲，不是你付出多少就能夠得到多少，有很多時候，我們都是單方面的去愛，就算已經是情侶，感覺都可以像單戀。

為什麼呢？為什麼跟起初不太一樣？起初他不是也很喜歡她的嗎？怎麼最後又是他首先不愛她？真可笑，他或許從來就是一個自私的人，只是起初為了討好她，於是裝出另一個他來。得到了她之後，他的真性情也漸漸浮現出來，既然得到了，又何需繼續討好？結果在她的眼中，這男生的落差實在太大，可是她愛上這個男生亦已經是事實，就算他變得如何差，她仍然心懷僥倖地期望他如初。

當初他想要追求你的時候，也許總是千方百計的取悅你，後來才展露出最真實的自己，可能並不是你一開始所想的那樣。（《一萬公里的約定》劇照）

可是，你捉著一個已經不再愛你的人，你想捉緊的又是什麼？你會說，你想捉緊這個你很愛的人，可是這個人還是不是你起初喜歡的人？在不知不覺間，他已經變得非常陌生，但你卻繼續懷念你回憶裡的人，回憶裡的他當然好，而且很疼你，可是這刻在你眼前恨不得立即甩開你的人，真的是你所熟悉的那個人嗎？最可憐的人，是事實明明放在眼前，卻繼續騙謊話來騙自己，以為這樣子可以讓自己好過點，但其實只不過把痛苦不斷延長，永不終結。

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放手是困難的，是需要練習的，但你若一直沒有這個想法，你只會一直把時間浪費在某一個他的身上，你以為你等他回頭是付出，但在他眼裡，多一個繼續愛他和疼他的女孩，而他又不需要付出什麼，何樂而不為？當你在他的世界變成了配角、甚或是可有可無的閒角時，你就應該要想想何時退場，畢竟作賤自己來討人憐愛，那不是真正的愛情。

放開手，才能捉緊真正屬於你的幸福。

若你真的疼自己，就不應該捉著假的幸福不放。