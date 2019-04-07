【我的五步男朋友】相愛卻無法觸碰　除非你有挑戰死神的勇氣﹗

擁抱、親吻，親密的身體接觸比語言更能表達愛意。因為病患需要與其他人保持距離，如果被告知生命已快走到盡頭，你會寧願冒著感染的風險也希望在有限的生命中任性一次嗎？

患有「囊狀纖維化症」的二人一直只可保持五步距離（《我的五步男朋友》劇照）

電影《我的五步男朋友》（Five Feet Apart）講述的是醫院中青澀又感動的愛情故事。17歲的女主角Stella患有「囊狀纖維化症」，她生命中的大部分時間，都在冰冷的醫院中度過，生活也受制於各種例行性檢查與規定。然而Stella卻是個積極樂觀的女生。她擁有自己的Youtube頻道，希望透過自身的經驗，讓更多人了解「囊狀纖維化症」，同時也希望鼓勵其他意志消沈的病友，找到積極生存的動力。

直到同是「囊狀纖維化症」患者的Will出現，徹底把Stella的生活翻轉。性格叛逆的Will不願受控於永無止境的治療，甚至開始拒絕服藥。與Will的互動中，Stella開始反思到底自己是為了「生存而治療」，還是為了「治療而生存」。

長期病患者日常生活都需要戴上配備支援身體：

+ 4 + 3 + 2

面對「死神」與「愛情」的拉扯 你會如何選擇

Stella從最初一絲不苟的性格，對Will漫不經心的作風完全看不上眼。直到二人因為接受療程令關係升溫，彼此確認心意後迎來相戀最大的問題。二人的身體不知何時會支撐不住，為了不被感染更要與所有人保持五步距離。情侶間簡單的牽手、擁抱，對他們來說都是危及生命的舉動。

愛情需要勇氣，對Stella與Will而言，他們的愛情是需要擁有挑戰死神的勇氣。Stella從最初的被動性格到後來為了愛而奮不顧身，「生命奪走了我這麼多東西，偷一點回來也不過份吧。」就這樣的一句話，他們不惜一切，離開醫院在凍結的冰湖中，跨越了一支五呎球桿的距離。此舉到底是對愛情對青春的吶喊，還是對生命的挑戰？

跨越了一支五呎球桿的距離。此舉到底是對愛情對青春的吶喊，還是對生命的挑戰？（《我的五步男朋友》劇照）

「我一直都不知道觸碰有多重要，直到我無法觸碰別人」

無法做到朋友、家人之間的簡單擁抱、感受彼此溫暖體溫。面對愛人悲傷落淚卻無法給予安慰，那種無力感令Stella開始思考何謂真正的活著，怎麼才算是活得快樂。人生總會伴隨殘缺遺憾，原來簡單的擁抱已是幸運，透過二人對愛情與生命的掙扎，讓我們反思現在自己擁有的。

剎那可能成為永恆，任誰也無法保證生命的長度，惟有盡力擴闊讓生命的寬度，盡力讓身邊的人感受愛。

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