【戀上大忙人】他永遠的一句工作很忙　我就該默默地等下去嗎？

伴侶關係是一個修羅場──選擇了怎樣的伴侶，即選擇了一組生活方式、一組獨特的喜樂，以及需要克服的困難。 當你選擇了「事業心重」的忙碌情人，首重難關就是判斷真偽忙碌，再來就是某些心理拉鋸......

(《比悲傷更悲傷的故事》劇照)

等待的一方：「有時很想他，但我只能安靜、焦慮的等，等到後面，真的害怕了，怕未來的日子都要這樣一直等下去。」

忙碌的一方：「我並不是不願意陪她、哄她，但被客戶大吵大鬧了整天，心情煩躁、累到不想說話，回來還要看她垮著臉不理你，我也會覺得委屈。沒有了麵包，怎麼能經營愛情呢？」

(《比悲傷更悲傷的故事》劇照)

戀愛跟工作一樣，需要大量的責任感與心力維繫。若能確定對方是為事業打拼，你願意為豐收那天守候，那麼再來下一步，就是要展現為關係共同努力的誠意，試試以下三步，不讓忙碌殺死感情，急救關係。

一、認清彼此需要並好好表達

(《比悲傷更悲傷的故事》劇照)

這點絕對知易行難，你既要懂得安撫自己不安的心情，面對衝突而不逃避，並要用對方能接受的方式表達，同時引導對方用你能接受的方式回應。但只要真心關心情人，學會讓對方明白自己心情，並請對方協助自己了解對方的心情和面臨的難題，絕對是打下信任感的重要根基。

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(《比悲傷更悲傷的故事》劇照) 首先把這組問題說出來： 1. 雙方對「溝通重要性」的理解？ 雙方是否有意識到信任感與歸屬感得之不易，願意負起維護這份感情的責任？ 2. 彼此有怎樣的情感需要？ 每天一通電話、早午晚一則短訊附相片？一周最少見面兩次？靠電子通訊的時候，彼此是希望回覆的模式是怎樣的，即使簡短也愈早回覆愈好，還是在有空時體會過內容再好好回覆？ 3. 忙碌是階段性的還是長期的？ 雙方對時間長短的定義愈仔細愈好，因為你的短期可能指一兩星期，而對方是一兩個月。目標愈清晰，愈有助建立共同想像及目標感，讓等待的一方不會覺得在跑一場無止盡的馬拉松。

二、建立獨有相處習慣

(《比悲傷更悲傷的故事》劇照)

愛情和工作一樣需要長期付出心力，試試尋找兩人都能接受的配合方式，約定一些微小而持續的習慣，讓雙方在忙碌之中仍保留經營關係的參與感。

按圖進入了解經營關係的小方法：

（注意不要多於矯枉過正擬訂太多，也要讓對方選擇，否則便成另一種壓力）



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三、學會陪伴自己

(《比悲傷更悲傷的故事》劇照)

沒消息、沒見面便情緒失控是等待一方的通病。然而，當你每分每秒都在等待對方的短訊、電話，你只會愈期待愈憂鬱，好不容易等到了，對方看著你難看的臉色，除了覺得不可愛及倍感壓力，相處只會愈來愈糟糕。

沒有了自己的生活，過去吸引對方的特質便會漸漸失去；無法活出自己的光彩，將所有希望寄託別人身上，自己只會愈來愈痛苦；當對方在進步、努力，你卻在原地焦慮──一直沒事等訊息，難道不是全世界最累的事情嗎？

(《比悲傷更悲傷的故事》劇照)

當對方無暇分身照顧你的情緒，這種時候真的要懂得自我安撫，不然這段感情最後會爛掉甚至撕破臉。學會陪伴自己，為自己增值，去學習健身、烹飪、外語，甚至當這次是一場情緒的修練。當你不再整天期望著對方陪伴，反而相處更輕鬆愉快，這段關係才能長久維持。

(《比悲傷更悲傷的故事》劇照)

說到底，努力去愛對方還不夠，找出並保持自己的優點，懂得自己哪裡值得被愛，你就不會失去信心和自尊，能為自己帶來安全感，不再總是想用討好來留住對方的心，亦讓從死氣沉沉的折磨中釋放自己。當對方被工作壓得喘不過氣來，跟你相處便會成為充電，而非耗電。

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