在憑著《三夫》入圍2019年金像獎的最佳女主角前，大部份人都沒有聽過曾美慧孜（小美）這個名字。其實她在電影圈早已不是新人，這個來自貴州的女生，自小精通琵琶、舞蹈，2004年獲內地獨立電影導演婁燁發掘而入行，之後多在不同電影中飾演配角。入行十數年，在30歲才遇到這個讓她成名的角色。

看過《三夫》後，無一不驚訝於戲內那種慾望，可以大得讓人「反胃」，情與慾常常被牽連在一起，在小妹（曾美慧孜飾）的世界中，仿佛只有純粹的慾，只懂得用單字溝通的她，猶如回到人類最原始的狀態，毫不掩飾地表達自己的慾望，平均每兩分鐘就有一次的性愛場面，觀眾自然消化不了。

《三夫》中的破格演出，讓她在觀眾心中留下深刻印象。（《三夫》劇照）

點擊看她在《三夫》的精彩演出：

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「慾」是整套《三夫》的主軸，再回看小美過去的作品，仿佛都離不開慾。很多人記得范冰冰在《蘋果》的情慾場面，原來小美也曾經在戲內飾演洗腳小妹，受到物質誘惑而成為妓女。《下海》記錄了站在法國街頭的中國妓女故事，小美飾演的丹丹就是被逼下海的妓女。然而，這些電影雖然不缺情慾成份，但與《三夫》內那種單純的性慾還是差得遠。她在內地電影《冥王星時刻》飾演的寡婦，才開始有點情慾意味，沒有裸露，只是單純地替一個男人洗腳，已經讓不少觀眾直呼充滿性慾。

她過去的作品，仿佛都與慾望有關。（《蘋果》劇照）

有人說小美是用生命在演戲，其實她的生命早已經跟表演融為一體。在《三夫》中的她，向觀眾展現浸淫已久的成熟演技，她演活了小妹的那種瘋、那種另類的美、那種巨大的慾望。她剛接到角色，就開始隔離自己，務求切斷一切慾望，先讓自己沒有慾望，才能把小妹強烈的慾望表達出來。

每一張照片都在展現不一樣的曾美慧孜：

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為電影而生：只為角色靈魂而活

而她為了電影拼命增肥，大概任誰也不會察覺小妹的「美」，正如她一開始也用了普遍的女性視角評論自己「總覺得自己很胖，不夠好看」。只是身為演員的她，一定要拋卻雜念，相信自己的美，相信小妹身體的美，甚至要自己創造「美」。小妹一角雖然以人的姿態呈現，小美卻把她看作一條美人魚，所以她的美超乎了世俗的眼光。那種是自由奔放的美，心中只有需求、被滿足和愉悅，不受拘束地生活在俗世之中，毫不忌諱地流露自己的慾望，大概就是她想呈現給大家的美。

走到了《三夫》，可算是小美演藝生涯中的高峰，卻一定不是終結。這個天生的演員，把自己形容為變色龍，隨著環境變成不同的面貌。瀏覽她的Instagram或微博，每一張照片都好像是全新的曾美慧孜，時而柔軟、時而剛烈、時而散漫，你看不透哪個是真實的她，其實每一個都是她。演員，就是要有無窮無盡的面貌。

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