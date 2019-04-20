睡姿反映情侶親密度　背對背睡表示安全感　哪睡姿隱藏性暗示？

最近許志安、黃心穎的偷食事件引起全城轟動，雙方各自有穩定伴侶，是旁人眼中的恩愛夫婦、情侶，但我們仍然可能看不透枕邊人的想法。

見過別人眼中的模範夫婦、情侶，人前恩愛，但回到家中卻同床異夢，十分疏離。另一半是最親密的人，最理想的關係當然是彼此了解。明明該是最親密，有時還是會相對無言，有時還是會覺得對方很陌生，總是猜不透對方的心思。我們覺得了解一個人，要靠溝通交流，其實有時肢體語言也是了解別人的好方法，不經意的小動作其實反映了對方潛意識的想法。

《春嬌救志明》劇照

英國兩性學家Corinne Sweet曾經發表過一項研究，歸納出八大睡姿，說明情侶、夫妻間的睡姿背後對感情關係的隱喻，包括你和另一半的親密度及對關係的期望等。 不少人花盡心思了解對方的想法，不妨留意一下你們每晚睡覺時的睡姿，看看你們的關係是親密還是正在面對危機？

請失「伴侶八大睡姿」中，選出符合你們的睡姿： 1.男生從後緊緊抱著 2.逼另一方睡到床邊 3.面對面緊緊擁抱 4.背對背睡 5.女生靠在男生胸膛上 6.各自以舒服的睡姿睡 7.一方佔據了床上大部份空間 8.面對面緊緊擁抱，然後各自以舒服的姿態睡覺

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