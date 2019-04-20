【復活節】不想煲頹廢劇？令你臉紅心跳的Netflix and chill清單

每次到了盼望已久的長假期，總是構思了一大堆節目，但最後還是睡到下午，讓所有計劃都泡湯。而在假期外出約會，在不知不覺間已經需要點勇氣，吃飯要等位，看電影要預早買票，逛街要忍受人山人海的街道，所以不時有人說假期過後，身體卻沒有好好休息，反而比返工更累。

不少情侶寧願宅在家，睡到自然醒，然後看書、打機、煲劇，輕輕鬆鬆地放假。這個長假期，不妨與另一半看看以下讓你們臉紅心跳的Netflix節目。

能睡到自然醒是一種幸福。（《分手說愛你》劇照）

1.《翻撻前度大集合》（Back with the Ex）

每個人心中，或許都有一個念念不忘的前度，分開已久，你們的生活已無交集，但不時還是會想起對方。這個一連7集的真人騷，把兩條平行線重新交織起來，找來四對已經分手的情侶一起生活三星期。他們需要面對不同選擇，在同一屋簷下選擇分開還是同房睡，或者要不要和對方再次建立親密關係，而之後也會一起去旅行，到底熄滅了的愛火能不能重燃？

其中最讓人感動的是一對28年沒見的舊情人，點擊看他們的故事：

（《性愛自修室》劇照）

2. 《性愛自修室》（Sex Education）

年初開始播出的《性愛自修室》，上架一個月觀看人數已經超過4000萬。母親是性治療師的男主角Otis，性知識豐富，為了解答同學對性的疑惑，在學校建立了地下性愛治療診所。他遇過不少奇怪的案例，如永遠不肯開燈親熱的少女，趕在畢業前破處的少女，無辦法勃起的校園惡霸，他一步步了解他們的內心，幫助他們解決性事上的困難。然而，即使在開明的環境下長大，Otis也是一個不敢自慰、不懂與異性接觸的處男，到底他幫人之餘，又能不能「自救」？

（《寰宇論性愛》影片截圖）

3.《寰宇論性愛》（Christiane Amanpour: Sex & Love Around the World）

一連6集的紀錄片，讓你認識世界各地的性愛文化。原來東京也有只摸不做的牛郎店，找來印度情侶大談婚前性行為，還有阿拉伯的處女膜重建手術。而在不遠的上海，看似保守，其實有露天婚姻市集，是讓你長知識的不二之選。

（ 《蜜蜜約》影片截圖）

4. 《蜜蜜約》（Dating Around）

Speed Dating的真人騷，每集的主人翁都會和五個不同人見面，吃一頓飯了解對方，然後選擇一個有感覺的對象繼續約會。主人翁有經歷喪夫之痛的70歲老人，外貌高大帥氣的大情聖，曾經離婚的獨立女性，在他們身上，或多或少可以看到我們自己的影子。

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