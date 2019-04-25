Selina拍拖了？公開感謝張軒睿　連Hebe也留言：盼旅程不要結束

台灣組合S.H.E成員任家萱（Selina），日前參與內地綜藝節目《女兒們的戀愛》，跟26歲的台灣男藝人張軒睿結伴同遊，並在最後點頭答應對方的追求。兩人於節目中，經常大放閃光彈，甜蜜融洽的互動，就如無人境界般，讓觀眾看得臉也通紅。 雖然節目到尾聲，但Selina似乎對張軒睿有好感，就如少女戀愛般，於社交網站詳列並感謝對方的細心，而對方也回應愛意，稱「旅程是在對的時間」，讓不少網民猜想兩人戲假情真。

Selina日前在內地綜藝節目中，答應張軒睿的追求。(《女兒們的戀愛》劇照)

有「甜美公主」稱號的Selina，早年曾受火吻灼傷，以為覓得歸宿，接受前夫張承中的承諾，最後卻因種種原因分開。不過經一輪時間沉澱，堅強的她仍相信雨後會轉晴，早前接受《理科太太》訪問時（延伸閱讀），更表示自己「公主和浪漫的個性，是時候出來了。」

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Selina連續分享9張與張軒睿的合照，讓網民感到甜蜜，更懷疑兩人真的在交往：

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這個訪問的時間，正好是在她與張軒睿拍攝節目的期間，難免讓人聯想到，她說想要尋回的公主個性，張軒睿或許能夠給予她。她昨日亦在節目播映結束後，分享兩人的合照，並指「這真的是一段浪漫的旅程」，感謝對方把她的感受放在首位，陪她吃愛吃的東西，亦會將自己喜歡的秘密基地，分享給她，而且無所不談，而最重要的是對方幫她「找到浪漫的自己」。

看到對方的感言，張軒睿隨後以甜言蜜語回應，指拍攝過程雖曲折，「但慶幸的是，旅程是在對的時間，只要妳開心，一切都值得！」這個放閃行為，讓Selina的好姊妹Hebe也不禁參一腳，大呼「希望這旅程不要結束，希望你們不只於感謝彼此」，不過她亦補充自己「入戲太深」，令網民捉摸不到兩人的真正關係。

雖兩人還未正式回應，不過現年37歲的Selina，自三年前離婚後，一直未見新戀情，讓不少歌迷擔心她一直以來的心情，直至現時有好消息，當然會替她感開心，而當中原因，不是因她再次得到愛情，而是她重拾戀愛的勇氣。

Selina與張承中婚照。(網上圖片) 當婚姻由責任轉為負擔... 當年Selina結識比其年長11年的前夫張承中，因對方的積極追求，決定開始交往，而對方其後更在2010年演唱會上，向她喊五次「老婆」求婚，終抱得美人歸。但在訂婚後一個月，她因拍劇灼傷，一度陷入危殆，亦因服食治療藥，導致三年內不能懷孕。 雖然張承中堅持娶Selina，但在兩人的關係中，卻添了一份大眾給予的責任，而這沉重感覺，加上所有問題掙扎，使關係漸漸脆弱，繼而倒塌。他曾在訪問提到，如果對方沒燒傷，結婚不會是件矚目的事，「但有了這個燒傷，我跟她分手，就變成大事，我要跟她結婚，就很了不起。」可見他當時的結婚責任，已由未來共同的生活，轉為向對方和大眾負責。

比起負擔自己的將來，更想要的是心靈的飽足

曾看過一本書，內容提到婚姻的問題，指女生要把下半生託付對方，是件奇怪的事，問道為何要將自己命運，全交由他人決定，而且對方或許連自己也照料不了，何況還要加重他的負擔？因此，若張承中認為，自己需對患難的對方負責，更甚於愛情承諾的話，兩人的關係，步向破滅和告終，或不是可惜而是可預視的。

不過，書本提出的重點，不是指大家不用為婚姻負責，而是說女生在婚姻裡的自主態度，不用完全依靠他人，才可享受婚姻的自由。雖有報道提到，Selina和張軒睿是段「差11年的姊弟戀」，兩人的知名度亦有差異，但對Selina而言，她的愛情世界，並非靠對方外在條件，抑或表面的保證，而作出抉擇，她需要的，是心靈上的飽足，望找到一個相處舒適，並能夠互相分享逸事的靈魂伴侶，特別是一位能讓她重新相信愛情的人。

雖然不知兩人的關係發展，但見Selina感謝對方的種種，令筆者有了憧憬，不禁希望兩人的旅程不要隨節目而結束。

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