讓Sammi的應對給我們一些提示...當感情出現裂痕，如何修補關係？

假如人生是童話該多好，牽了手，結了婚，從此一帆風順，一生相依無波無浪。偏偏，愛是如此脆弱多變，需要時時精心看顧呵護，隨時要將關係修補調整。 假如感情出現裂痕——例如深愛的另一半出軌，我們該放手，抑或修補？

(sammi_chengsauman)

無論選擇放掉對方，重新照顧自己，或者選擇修復關係共同走下去，其實都不是容易的選項。別人再多的意見、慰解，都無法代替你感受疼痛、代你原諒。每種選擇又跟當事人本身的經歷與成熟度、二人過往情份脫不了關係，無論怎樣的選擇，我們無法永遠保證最後得出甚麼結果，卻仍然只能在人生的旅途上跌跌碰碰、嘗試探索一些事情。

所以，答案只屬於每段關係本身。

(sammi_chengsauman)

這次，是我們婚姻中共同重要的一課。這段期間，我們共同經歷情緒起伏，我們也就事件詳談很久很深。這是夫妻二人之間的一課，也是往後婚姻路上學習到的一課。我們在婚姻中走進更深處，婚姻當中除了彼此給予的幸福溫暖，當中也深深包含了彼此的錯誤和彼此的原諒。人誰無過是老生常談，但事實確是如此啊。

在另一半偷情影片曝光，鄭秀文（Sammi）閉關思索數天後，最後寫下了上述文字。假如你選擇的是修補關係這選項，在Sammi身上，或者我們能找到一些提示。

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一、接受事實、重新溝通

(sammi_chengsauman)

曾經這樣親密熟悉，可在她身邊的你又如此陌生。也許再親密的人，總有一些面向我們不知道。事情發生後，Sammi指「我們也就事件詳談很久很深。」

站在切斷與前進的十字路口，我們都需要重新認識眼前這個「熟悉的陌生人」，以及彼此對關係的理解與期待...

我還愛你嗎？你還愛我嗎？還願意走下去嗎？雙方在感情中期待被滿足了嗎？哪些還沒有？還能接受現實與理想的距離，然後一點點拉近嗎？當對方需要更多安全感，你能做到什麼地步，對方最深層希望的又是甚麼？

坦白傾談，假如彼此對答案滿意，才能想修補下步。

二、不以聖人標準看待對方

(sammi_chengsauman)

「人誰無過」——當另一半犯錯，追究責任結果往往是徒勞的。對錯原則，跟親密與愛情可以是兩碼子的事情，需要分別看待，難道不是很多情侶夫妻可以完全沒有犯錯卻已失去了愛戀珍惜的感覺嗎？

在過往再度復合時，Sammi曾經說過：

我要的不是什麼驚天動地的愛情，我只想踏實地經營一段平凡人的情感……事實上這關係，安仔一直被置於比較難的位置，是人們慣於以事業成就來衡量我跟他，但我確認打從我跟他一起之初，我倆都未曾擁有什麼……

(sammi_chengsauman) 她亦言，年輕時只會衝，形容「那時我才20幾歲，阻住我事業的通通都要死」，火爆脾氣可想而知。及後陷入憂鬱症長達三年的低潮時，安仔依然不離不棄，一路上照顧她、陪伴她直到她痊癒，她也說過自己是個不會做家事的女人，但另一半主動承擔照顧家庭。 這在長久關係中，彼此的情、義、愛、恨份量多重，也許真的只有局中人懂——這次你讓我深深的傷痛。但這些年，我也為你帶來了不能言明的委屈。你錯了，但你也付出了，我恨你但也心疼你，我看過你歡快得意，茫茫失落，還有自責內疚…我不完美，所以想包容你的不完美。在感情面前，我們都是有血有肉的平凡人。

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三、認清心中渴望，然後關上耳朵

(sammi_chengsauman)

錢鍾書夫人楊絳女士寫的《一百歲感言》曾總結她在人間的感悟：「我們曾如此渴望命運的波瀾，到最後才發現：人生最曼妙的風景，竟是內心的淡定與從容……我們曾如此期盼外界的認可，到最後才知道：世界是自己的，與他人毫無關係。」

無論甚麼決定，總有人肯定或不同意，而我們其實最需要做的，從來不是讓別人代我們決定甚麼，反倒是獨立思考，認清自己心中的不可取替。

是尊嚴，是愛情，是旁人目光？跟他一起還快樂嗎？失去他會更快樂嗎？你跟對方之間失去了愛？你了解對方在自己的生命是怎樣的存在？

對Sammi 而言，二人是彼此生命的守護者：

打從我16歲認識這人，冥冥之中我們就成了彼此生命之中的一個守護者，這20多年，我們雖不歷劫過大災大難，但事實也共同度過了很多人生高低起跌和悲喜，來到今天，愛情變了情誼，我珍而重之。

(sammi_chengsauman)

放下世俗各種「應該」的障眼法，將這些看似重要的東西一個個在心中的秤作估量，也許你會得出答案。假如忠誠是首位，便斷則斷。

但相戀三十年，經歷離離合合，Sammi懂得失去這個人的滋味，懂得再難以尋覓另一個如此深愛、渴望相守的人，因此即使全城怒罵，她仍然選擇關上耳朵，與他牽手走下去。

旁人的千言萬言，抵不過局中者的一句心甘情願、一句由始至終只得你一位，難以代替。

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