感情無疾而終　不是你的錯：全因分手前後　你也是一樣的「醜」

聽說人與人之間，無論相隔多遠，都可以「六度分隔理論」而認識；樂隊The Script偷換了概念，創作了歌曲《Six Degree of Separation》，說分手也有「六步曲」：心碎、心死、世界似是崩潰了、你以為你已經康復了、接着你看到他／她跟別人一起、到最後，你終於承認你是一團糟。 至於怪責自己那一環，應該就在最後一環。

（《Someone Great》劇照）

是自己不夠吸引？

記得有次跟友人談天，談到對方已讀不回，感覺好比痕癢難當，她問：「寄出去的一字一句，都某程度地代表自已。你的『難當』，是對他求之不得，還是被拒絕了的那個自己？」分手後，也曾反思是真的非他／她不可，還是接受不了被拒絕的自己？旁觀者會道「各取所需」，可是當局者迷，分手後的愛侶總有一陣子認定對方的標準便是「真理」－包括認定自己不夠吸人，舊情人才可這樣撇脫。

真的喜歡，哪管你是圓是方；但要是真的走進了死胡同，紐約州立大學水牛城分校曾就外表與被拒絕的關係作出研究，並嘗試找出它對心理健康與自信的影響。他們發現，若你真的因為此而鑽進「牛角尖」，認定自己是因為外表不夠漂亮而被人拋棄，也可以試試想想身邊那些無條件愛你的家人與朋友，便可更易記起自己的優點。

分手前後，你還是一樣的「醜」，他們都也是一樣愛你，離開的只有他／她。

（《The Holiday》劇照）

是自己不值得好結果？

面對過氣情人責難，我們總是深信不移，包括：「傷心不過咎由自取，因為自己不值得好情人。」

明明是感情事，說對錯固然是有失浪漫，更莫說各人有各人軌跡，走到分岔口，怪罪自己是不是過於「自大」了？不過，這或許是因為「媒氣燈效應（The Gaslight Effect）」。在電影《媒氣燈下（Gaslight）》中，妻子看到了微弱的媒氣燈光，丈夫卻一直否應，說她看錯了。妻子對丈夫深信不移，久而久之便認定自己出了問題，直到一次遇到了一位警察，他說他也看到了媒氣燈光。心理學家Robin Stern受到啟發，寫了一書《煤氣燈效應：遠離情感暴力和操縱狂》，解釋情侶間的情感勒索。

既然分開，就便再輕信對方的「媒氣燈理論」。

（《Someone Great》劇照）

是自己太快、太慢？

不論是曖昧與拍拖，愛戀都如圓舞，稍不留神走了拍，踏在對方腳尖上，有人會繼續跳下去，更多人換舞伴。於是，被拋下的人總愛問：是我太慢或太快了嗎？

這問題實在太難答了， 麥浚龍與謝安琪唱了五首多也未唱完一對情人如何跳着跳着便走了拍；林夕寫《相愛很難》，問到「雙方各有各寄望怎麼辦？」他也只道：「別要張開雙眼。」這是情歌唱不出的情，不過，筆者卻記得曾訪問一位90後女生，問到她與男友的將來，她卻道：「二人將來，不應看買車買樓，而是思想是否一致。若不一樣，便分開啊，我們不是生來一人，也好端端的嗎？」

*面對無疾而終的感情，或許你需要以下電影作「戀愛速成班」：

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Sources：Psychology Today