Chris Hemsworth暫告影壇外　為妻辭演、帶囡工作的顧家男神有…

要在事業與家庭中作出取捨，放棄如日方中的演藝事業，以換取與家人相處的珍貴時間，並非容易之事。「男主外，女主內」這套已不合時宜，以下的男星正在努力地平衡事業與家庭，展現顧家好形象。

Chris Hemsworth：暫時卸下演員身份 做好爸爸的角色

於《復仇者聯盟》中飾演雷神的Chris Hemsworth早前宣佈今年將停止電影拍攝工作，原因是他希望能多花時問陪伴家人，見證子女的成長。Chris Hemsworth經常因工作需要而往返澳洲與美國兩地，與家人的相處時間寥寥無幾。他決定暫時停下手頭上的工作，把家庭放回生活重心。

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在沒有排得密麻的時間表下，Chris Hemsworth終於可以盡情享受與太太Elsa Pataky和三名子女的天倫時光。他夢想著退休後，可以無時無刻與家人膩在一起的生活。無奈現在正值其事業高峰，必須在這之上更努力發展，才能給予家人日後更好的生活。相信顧家男神Chris Hemsworth不會令一眾粉絲失望，將會很快回歸影壇。

陳柏宇：帶上女兒工作 全天候悉心照顧

陳柏宇非常喜歡小朋友，女兒Abigail出生後，更揚言要把所有時間和心思放在她身上。（IG_ckw720）

陳柏宇與符曉薇是圈中公認的恩愛夫妻，兩人直率有趣的個性非常合拍。陳柏宇非常喜歡小朋友，女兒Abigail出生後，更揚言要把所有時間和心思放在她身上。日前因符曉薇要到外地工作，陳柏宇需要全力負責八個月大Abigail的起居飲食。他計劃這幾天都帶同女兒工作，更把Abigail帶到電台宣傳新歌。要知道照顧嬰兒需要無比的耐心，陳柏宇卻願意帶上女兒，以加倍的耐心安撫女兒的哭鬧，同時調整工作的情緒，全因家庭是他生命中的第一位。

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宋仲基：為婚禮辭演Netflix劇集

宋仲基與宋慧喬雖少有同時亮相公開場合，私下卻是形影不離。(IG_kyo1122)

宋仲基與宋慧喬合作的韓劇《太陽的後裔》紅遍亞洲，兩人更因此而戲假情真結成夫妻，被喻為天造地設的一對。當時宋仲基特意把婚禮現場佈置成一片浪漫花海，喜帖上更印上「長時間的等待，終於等到對的人」的甜蜜誓言。

婚後兩人作風低調，少有同場出席公開活動，卻不時被網民拍下他們私下約會的甜蜜日常。在婚禮前，宋仲基曾獲邀拍攝Netflix新劇《Kingdom》，此劇為《Signal》編劇金恩熙的新作，是套有賣座保證的作品。然而宋仲基以家庭為重，辭演劇集，直至婚後三年才有新作品亮相。

吳尊：與18年的初戀結成夫妻 為家庭淡出娛樂圈

淡出娛樂圈的吳尊最近與家人參與大陸綜藝節目拍攝。（IG_lovewuchun）

吳尊以偶像組合飛輪海出道，在演藝事對正上軌道時卻選擇把重心回歸家庭。太太是他的初戀，見證著吳尊由學生到偶像時代。他們相戀十八年後結婚，並生下兩名可愛的子女。對於家庭和事業的選擇，吳尊表示：「如果要二選一，我一定會為了家庭放棄事業。」

吳尊為了家庭而淡出演藝圈，偶爾會於大陸的綜藝節目中看到他們一家四口的幸福的影常。他愛護妻兒，工作上從未有傳出緋聞，是個長情專一的好丈夫，這一家人更是最美好的愛情見證。