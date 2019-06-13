【Lady Kitty Spencer】最美皇室成員　譜出32年差距的忘年戀？　

近來皇室成員接二連三有好事發生，既有英國王室成員梅根與哈里王子誕下小孩，遠在摩洛哥的王室成員Charlotte Casiraghi亦與相戀五年的男朋友結婚。

早前，被稱是最美皇室成員的Lady Kitty Spencer被爆出忘年戀情！男方Michael Lewis是比她大32年的時尚大亨。

對於相對保守的英國貴族來說，這絕對是個不容小覷的大新聞！

被稱是最美皇室成員的Lady Kitty Spencer被爆出忘年戀情！（圖片來源：GettyImages）

Lady Kitty Spencer是哈里王子的表妹。去年她穿著一襲墨綠色連身裙出席表哥哈里以及梅根的婚禮，美得讓人嘩然，一夜之間成為全球討論對象。

Lady Kitty Spencer去年穿著一襲墨綠色連身裙出席表哥哈里以及梅根的婚禮，美得讓人嘩然。（圖片來源：GettyImages）

作為皇室貴族成員的她，擁有端莊大方的美貌，她更早時已以模特兒身份出道，走過不少大品牌的時裝騷，更成為BVLGARI的代言人， 年僅28歲的她前途無可限量。

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近日她的戀情曝光，讓她再次成為了全球熱話。早前她與一位成熟男子一同散步，沿途行為非常親密。相片曝光後，該男子馬上被人肉起底。原來他是年屆60歲的時尚大亨Michael Lewis。

Michael Lewis是英國著名品牌Whistles的老闆，據估計身家高達8000萬鎊（約港幣1億元），過去曾有過一段婚姻，更育有三名子女。

近日Lady Kitty Spencer的戀情曝光，同行男子為現年60歲的時尚大亨Michael Lewis。（圖片來源：ig@alltheroyalsoftheworld）

之前哈里王子戀上比他年長三歲的荷里活女星梅根繼而成婚已釀成王室風波，相信Lady Kitty Spencer這一段忘年戀將會同樣為英國皇室帶來難以想像的震撼！

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