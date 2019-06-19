超真實！惡搞 IG記錄陪購物男友「厭世臉」　為何陪逛街才值滿分

對男生而言，世界上最漫長的等待，大概就是等女友購物。

「Glossier」是美國的美妝品牌，惡搞Instagram賬號「Glossierboyfriends」則與品牌無關，反而是由一位「男友」開設。他自2016年起記錄女生在店內買化妝品時，男友在一旁等待時的「厭世臉」。他們有些在看手機，有些純粹在發呆，有些甚至和隔壁「同病相憐」的男友搭訕。這大概是男生們最無分國界，最能引起共鳴的時刻。照片看來有趣，但也在提醒著女生們，下次瘋狂購物的同時，也不要忘記身邊人。

點擊看陪女友逛街的厭世男友：

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關係要走得長遠，除了靠感覺，也要「識做」，愛得再癡纏，也要給彼此一點空間；知道對方的底線，就不能隨意踐踏。談戀愛，也要懂得一點人情世故。正如男生逛深水埗「黃金」時，不會拖著女友；當男友與兄弟在遊戲世界中「奮戰」時，女生也不好意思開口打斷。與另一半一起的時光固然快樂，但若拍拖拍得世界只得對方一個，對一方而言是享受，但對另一方只是令人窒息而沉重的愛，長久下去，只得分開。

還是會有少數男生享受陪女友逛街的時光。（IG@Glossierboyfriends）

大部份女生都喜歡逛街，身邊識趣的朋友都會找來好姐妹一齊購物，除非你的男友是化妝師或服裝造型師，否則大部份的男生對這些「女人野」只會表現出零興趣。獨自或找來志趣相投女生朋友逛街，你可以不用顧慮那個在店門外等候的男友，也不必因為有人等著自己而急急忙忙逛完，你可以舒服自在地想逛多久就多久。

女生愛找男友陪自己逛街，也能理解，一是把男友可幫忙拿戰利品，二是希望試衣服或化妝品時，可以第一時間徵求男友的意見。但女生們覺得一起逛街才是甜蜜，男生腦中未必是這回事，大多只是漫長、無止境的等待。先了解一下男友的意願，下次不妨將心比己，「識做」女生更加可愛。