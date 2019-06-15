【Unfriend潮】關係斷捨離　別衝動下做錯決定　友誼也可休息一下

逃犯條例修訂成香港近日最大話題，6月12日示威者一度佔領金鐘，更被警方定性為暴動，有人甚至形容「雨傘運動」重現。警方執法驅散示威者，曾施放催淚彈、布袋彈和橡膠子彈，手法引起爭議，加上本身大家各抱不同政見，一時間Facebook、Instagram上盡是「Unfriend」字句。

在這個時代，我們都是靠社交平台了解朋友近況，按下「Unfriend」意味著兩人真的斷了聯繫，從此斷絕朋友關係，對不少人來說並不是一個輕而易舉的決定。有人覺得道不同不相為謀，有人覺得即使意見分歧，還是可以做朋友，有人又覺得他們是一時衝動，往後一定會後悔。

曾經是無所不談的朋友，卻因為政治議題而斷絕關係。（《七月與安生》劇照）

道不同亦可為友？

俗話也說「一樣米養百種人」，每個人生來就是獨立個體， 有自己思想和信念，簡而言之，人和人之間生來就會出現想法不一的情況，卻單單在政治議題上的紛爭最為激烈，甚至因此與對方斷絕來往。有人覺得道不同亦可為友，可選避而不談，或可選令朋友聽到更多聲音，做到真正的和而不同。

理想還理想，現實呢？



曾經遇過不少朋友都會在無意間「硬塞」自己那一套到別人身上，他們說話總是帶有目的，說服你要與他們站在同一立場。當你表現出反感時，他們又會辯稱自己只是「表達意見」，甚至搬出一套言論自由來讓你啞口無言。頭幾次，你可能會礙於情誼不反駁他們，只是他們又會得寸進尺，甚至指責你不和他們站在同一陣線。而在大是大非面前，就更加非黑即白，沒有半點灰色地帶。雙方都堅信自己是對的，自然對彼此不滿，這樣又何必勉強為友？

兩性關係Natasha Ivanovic建議結束朋友關係時，需注意以下六點：

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愛自己學會關係斷捨離

不少人説近年的示威行動撕裂社會，讓人與人之間反目成仇。但無論有否重大事件發生，任何關係也總有結束的一天，一段關係走到老不易，愛侶如是，朋友如是？合不來，不合則去，也是平常事，別勉強走下去互相傷害。

既然和朋友意見不一，每次見面都是不歡而散，每天在社交平台上隔空罵戰，倒不如「放生」大家。你有你繼續鼓勵大眾上街表達意見，他有他繼續支持所相信的事。可以討論，但必須預設一個止損點，不過底線便留，過了底線便走。筆者見過不少身邊朋友被另一方的言論牽動情緒，氣得哭了，甚至影響自己生活，仍然不願意按下「Unfriend」。其實人會變，適當時候割捨那段會傷害自己的關係，愛自己多一點。

你或許還在顧念舊日情誼，若然不捨得，也不妨利用Facebook中的「休息一下」功能，不用直接刪掉好友，只是會停止顯示對方的動態三十天。不知三十天過後，香港又會變了怎樣？