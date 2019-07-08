劉德華終止演唱會事件看清人情冷暖：太太比我更愛自己　別傷害她

天王劉德華近日為宣傳電影《掃毒2》，登上了內地節目《鲁豫有约一日行》，除了分享工作近況，更罕有提及到感情與家庭。劉德華一直都對感情生活保留隱私，與太太朱麗倩相識到結婚這33年來更少有傳出緋聞，如此細水長流又低調的關係於娛樂圈中實在少有。想知道劉德華與朱麗倩的愛情如何能堅定不移，從兩人的相處中不難找到答案。

劉德華近日登上了內地節目《鲁豫有约一日行》，罕有提及到感情與家庭。（《魯豫有約》微博圖片）

成為天王的另一半壓力很大 慶幸兩人的思想和節奏一致

身為四大天王之一的劉德華，紅遍亞洲幾十年。即使他獲獎無數、成就非凡，卻仍勤奮工作，曾表示：「你不做，天不會就這樣跌東西下來給你，我不能沒有工作，工作就是我的全部，每天因為工作，我得以和家人、朋友、社會及影迷有緊密的接觸，這種接觸帶給我身心上的無限安全感和力量，令我知道自己的努力不會白費，我的堅持也不會是空堅持，所做的一切均為了一班我愛的人和愛我的人。」

劉德華的身份不只是位歌手，更是位填詞人、演員、導演、監製與出品人。他的生活如此忙碌，需要的不是一位擁有亮麗外表的女生，而是懂得理解與包容他的伴侶，成為他於事業上衝刺時的最強後盾。

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在真正確定彼此是對的人後 便沒有想過要分開

要與天王級的公眾人物交往，不免會被人評頭品足。朱麗倩雖然少有現身人前，但每次出席公眾場合都是溫柔的陪伴在側，默默的作劉德華背後的女人。劉德華認為：「只要你選了一個人，在一起的往後每一天都不要傷害對方。他愛朱麗倩就只是因為他愛她，而不是怕別人的議論，怕被人冠以花心之名而專一長情。」劉德華坦言太太一定是比他更愛自己，他們從來沒有大聲吵架，有碰到大家持不同意見時，與其兩人各執一詞，講不明白劉德華便用寫的來表達。

劉德華一直都對感情生活保有隱私，與太太朱麗倩相識到結婚33年。（VCG）

好演員變好爸爸 怕太愛女兒而忽略了太太

常說女兒是父親的前世情人，劉德華也不例外，他直言現在最愛的是7歲女兒劉向蕙，怕因此而忽略了朱麗倩。只要劉德華在香港，便一定會送女兒上學，努力盡父親的責任。他表示：「浪漫不在於做甚麼，而在於跟誰在一起。對我來說，每天睜開眼就看到所愛的人便很浪漫。」經歷了因為喉嚨發炎而終止演唱會事件，在休養期間他才能真正的靜下來，因為女兒升讀小一的關係，他希望可以把更多的時間留給家人。劉德華有感這次的經歷也可能是天意，讓他看清人情冷暖，更逼使他停下來思考人生。