【楊丞琳李榮浩】女人都想要的安全感！李榮浩靠3招收伏楊丞琳？

「今天34歲生日，也是我求婚纪念日。」相戀四載，李榮浩在生日當天向楊丞琳求婚了。

相戀四載，李榮浩在生日當天向楊丞琳求婚成功。（楊丞琳微博）

當日輕唱「曖昧讓人受盡委屈」的可愛教主楊丞琳，雖然仍一臉稚氣娃娃臉，但與外形相反，對於愛情，她理性到骨子裡，曾言：「一直以來對我來說，婚禮、婚姻、結婚、婚紗，這些東西跟我是沒有甚麼關係的」。

然而，遇上這位率性認真的北方男子，她意外發現了內心的另一種渴望：「以前希望對方很孝順，希望他可以很愛我…是比較表象的，現在的話，希望存在內心層面的多一些，比方說人與人之間的默契跟信任，這樣才能夠將心比心。」

「今天34歲生日，也是我求婚纪念日。」（李榮浩微博）

男人常問：「女人要的安全感到底是甚麼？」答案總看似空泛又沒有既定公式。而能讓情路曲折的楊丞琳說得出彼此有「默契跟信任」，願意步入婚姻，回顧二人相處的點滴，方發現李榮浩早在大大小小的日常，為她建立起專屬的信心堡壘，值得大家參考。

1. 大方坦率的肯定

2017年李榮浩在台北小巨蛋的個唱上，突然霸氣親吻女友楊丞琳的面頰。（ｖｃｇ）

李榮浩從一開始便不避諱對楊丞琳的喜歡。最經典的畫面，自然是2017年男方在台北小巨蛋的個唱，當時楊丞琳以神秘嘉賓身份現身，二人合唱時，男方突然霸氣親吻女友的面頰，女方害羞得用手遮面。

這一吻，正式公開了兩人的關係，楊丞琳事後回顧，那天其實意義重大：「我那一刻是有點受寵若驚嚇到了，然後心中有一種感動……那真的是我以前從來沒有過的感覺，出道18年來，從來沒有過的，讓我想要當個平凡人、正常人，一個不用躲藏的人……那是一個什麼東西都換不來的感覺。」

楊丞琳負起了沉重的明星包袱，公開戀情就像一件錯事。（楊丞琳微博）

早年出道，在公司要求下，楊負起了沉重的明星包袱，公開戀情就像一件錯事，私下約會不敢牽手，與數任男友只能堅稱朋友關係，戀情幾乎見光死，連分手也是不了了之。在感情的關卡，她一直克服不了去想「人家是怎麼樣看我的」。

受夠了偷偷摸摸的地下情，李榮浩直接坦蕩的愛意，讓楊丞琳不必猜忌自己在對方心目中的份量。（ｖｃｇ）

但李榮浩不一樣，他的感情率直得教人咋舌。2014年一場節目，當主持人開玩笑的時候，女方說︰「李榮浩在音樂上是我的菜。」，而男方則回應︰「我喜歡可愛的她。」；2015年初，男方在微博貼了一張與楊丞琳臉貼臉的照片，態度親密，女方的經理人回應說是朋友關係，但男方則表示是在曖昧期。承認關係不久後，他更在訪問中大方談，她是重要的人，「有時間的話，希望以後每個重要節日可以和重要的人一起過。」

受夠了偷偷摸摸的地下情，李榮浩直接坦蕩的愛意，讓她不必猜忌自己在對方心目中的份量，那種踏實感於年少出道、承受風風雨雨的她而言，更彌足珍貴。

2.成熟帶領關係進步

只要有心經營，彼此再忙絕對是可以維繫的。（李榮浩微博）

一個台北、一個北京，遠距離的愛情，必須雙方都有心經營，楊丞琳說，只要有心經營，絕對是可以維繫的，彼此都忙，但彼此都願意取捨，將時間規劃好，誰有空誰飛，然後珍惜相處時間。

李榮浩感情率直，說楊丞琳是他重要的人。（李榮浩微博）

解決了身體的距離，心靈上，李榮浩也填補了楊丞琳內心的缺口。楊丞琳自言「想要成為成為一個放鬆，但是有態度的人。」而男方正好是「一個模範」，讓她看見了自己的另一種可能性。她曾讚賞男友EQ非常高、不愛計較、非常幽默，而曾在一次訪問中談褒貶，他淡定回應：「外界的聲音太多了，各種各樣的，我們沒有辦法，管不到所有人。」

他的放鬆和坦然，彷彿是曾經時時處於警戒狀態的她的一帖解藥，楊丞琳在他的影響下，感受到自在與輕鬆，學習著放下包袱，一點點進步，朝自己想要成為的理想人格出發，亦同時令關係昇華進步。

3.陪伴走過低谷

李榮浩從一開始便不避諱對楊丞琳的喜歡。（李榮浩微博）

「我知道你會在，需要你的時候，可以相信你。」我們都害怕被丟下，特別低谷期。眾所周知楊丞琳愛毛孩，跟愛犬Yumi的互動跟家人一樣，不論楊丞琳開心或難過，Yumi總是陪在身邊，楊更說有Yumi的世界人生是繽紛的，每次收工更會立即趕緊回家緊抱處理。

李榮浩愛屋及烏，當楊丞琳愛犬Yumi確診罹患惡性「細胞瘤」時，而李榮浩亦趕到台北陪伴。（楊丞琳微博）

去年，Yumi確診罹患惡性「細胞瘤」，須動手術切除，楊丞琳立即飛回台灣照顧牠，而李榮浩亦趕到台北陪伴她。李榮浩對楊丞琳的事情如此有承擔力，在女生難過時及時作出反應，日積月累，信任感就是這樣累積。