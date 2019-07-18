睡房反映愛情觀　習慣凌亂只因欠安全感、整齊的人控制欲強

睡房是我們最私密的地方，同時也是一面鏡，反映著我們最不為人知的個性。睡房的狀態與我們的心情息息相關，當你情緒不穩時，睡房也會因為你無心打理而失去平日的整潔；當你放鬆時，整理睡房會進一步提升你的愉悅感。每人對於睡房的設計都有不同風格，研究指出，不同設計的睡房更揭示主人的感情觀。

相信大部分的女生房間都屬於混亂狀態，偶爾有朋友拜訪才會稍作收拾。當你以為自己的睡房已亂無可亂時，原來一山還有一山高，韓國一Facebook專頁「대학생 너구리」邀請讀者分享凌亂的睡房環境，大部分韓國女生的房間混亂得舉步為艱，堆滿垃圾。

看到韓國女生如此凌亂的睡房，才知道自己那房間已算整齊。（FB_대학생 너구리）

【按圖看】韓國女生的房間實況，跟你的房間相似嗎？

+ 4 + 3 + 2

健康研究學家Susan Shehata指出，原來凌亂的睡房反映出主人的自我保護意識與逃避心理強烈，需要在身邊圍上雜物，製造出如堡壘般的保護效果。這類人容易感到不安，習慣與人保持距離。面對這類型的情人，與他一起執拾房間可以緩和雙方的衝突。雜物能讓人分散注意力，透過整理這一環可讓兩人有機會靜下心來，討論關係中的問題。

一絲不苟的睡房代表主人控制欲強（IKEA）

與凌亂的睡房相反，整齊的房間是完美得如家居陳列室的佈置，每樣物品都有屬於它的位置，而房間的主人都養成物歸原位的習慣。擁有此習慣的人可能對生活與關係中有著強烈的控制欲，希望每件事都在他的控制之內，只有在這樣的環境下才能專心工作。然而，喜歡整齊的人比其他人的適應能力較低。

【按圖看】更多不同風格睡房揭示的感情觀：

+ 2

資料來源：HuffPost