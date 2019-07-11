Jane Birkin拍賣盛載前度回憶的Hermès手袋 　為放下傳奇愛情？

每個女生都想擁有一個Hermès Birkin手袋，一袋難求的Birkin以時尚女神Jane Birkin命名。最近她捐出了兩個絕版Hermès作拍賣，收益將贈予非牟利醫療組織Doctors of the World。Jane Birkin放下的不只是兩個私人珍藏的手袋，更是她與Serge Gainsbourg一段纏綿又哄動的愛情。

Jane Birkin多才多藝，憑著獨特的聲線與極具個性的打扮成名。（Getty Images）

時尚界的IT Girl、率性的French Pop歌手，現年72歲最廣為人知的Jane Birkin應該是Hermès為她訂製了一款以她來名命的Birkin手袋這事。當時Jane Birkin在往倫敦的航班中巧與Hermès的CEO Jean-Louis Dumas同坐，那時Jane Birkin剛誕下女兒，她向Jean-Louis Dumas抱怨為何沒有辦法找到一個可以容得下嬰兒產品，又得她歡心的大皮袋。於是Hermès便以Haut à courroies為原型，為Jane Birkin設計了Birkin手袋，至今已成為Hermès的殿堂級手袋。

Jane Birkin曾稱Serge Gainsbourg為「The Great Love Of Life」（Getty images）

Jane Birkin這次損贈的手袋並非Birkin，而是她和Serge Gainsbourg擁有的Haut à Courroies以及American Garment Bag。這兩個大袋承載著兩人交往時的回憶，據說每年聖誕Jane Birkin和Serge Gainsbourg都會帶著它們往返巴黎與倫敦。與Jane Birkin一樣，Serge Gainsbourg同樣是位才子，在兩人交往的13年間，他為Jane Birkin創作了許多歌曲，最經典的要數輯錄了兩人親密互動聲音的浪漫情歌《Je t'aime moi non plus》。

兩人相愛13年並育有一名女兒Charlotte（Getty Images） 戀上法國樂壇的風流情聖 Jane Birkin和Serge Gainsbourg並非一見鐘情，他們於電影《Slogan》的拍攝場地中初次相遇。那時的Jane Birkin帶著與前夫John Barry所生的初生女兒，隻身從倫敦走到巴黎發展。而Serge Gainsbourg則是位知名的法國演員，更是位風流的情聖，與他交往過的女性不計其數。Jane Birkin和Serge Gainsbourg在拍攝《Slogan》期間一直少有交流，Jane Birkin更認為Serge Gainsbourg個性傲慢而且看不起她，直到電影殺青的一頓晚餐才造就了這段浪漫的愛情故事。

【按圖看】Jane Birkin 與風流情聖 Serge Gainsbourg 曾愛得高調：

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兩人相愛13年並育有一名女兒，然而這並不是一段完美的愛情。在法國樂壇上，他們被喻為一對才子佳人。Jane Birkin更曾稱Serge Gainsbourg為「The Great Love Of Life」，他們愛得高調，旁若無人般拍下一張又一張充滿愛意的照片。可惜Serge Gainsbourg染有酗酒的惡習，加上他對Jane Birkin的迷戀令她承受壓力，最後Jane Birkin離開了Serge Gainsbourg另組家庭。

棄掉舊物 放下舊情？

他們分開後仍然保持聯絡，Serge Gainsbourg最後在1991 年去世。其後，Jane Birkin離開第三任丈夫，一直居住在與Serge Gainsbourg相愛的巴黎。這次把與Serge Gainsbourg充滿回憶的手袋賣掉，可能是Serge Gainsbourg已活在Jane Birkin的回憶中，又或她認為是時候放下這段傳奇的感情。