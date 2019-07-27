態度曖昧卻難以突破？身體最誠實　這些小動作反映能否進一步發展

戀愛如圓舞，一進一退也要雙方配合，稍一差錯，踏在對方腳尖上，便提早曲終人散。節拍難以揣摩，有時我們在Wtsapp等待「灰剔」變「籃剔」；有時會找千百個籍口，才能裝作不經意跟對方約會；有時只談風月不談情，怕為難了對方⋯⋯都只因怕走了拍。 心理學家為大家解憂，拆解約會時候的小動作，朋友與戀人，原來就只差這幾步。

（《He's Not That Into You》劇照）

根據《獨立報》的報導，他們歸納了數個約會中的小動作：

談天內容不過生活日常

據報導，心理學家Madeleine Mason Roantree就指出，要是對方喜歡你，就總會找到話題，不一定有要事才找你談天。因此，他／她不一定有煩惱才找你，所談的不過生活日常，如「下班了」、「我正在吃飯」、「今天我朋友⋯⋯」諸如此類。

（《13 reasons why 2》劇照）

短訊常以「問題」作結

要是他／她們的短訊時時以「問題」作結，無論那問題是多麼的無聊與隨意，那也是一個很強烈的指標－表示他／她很想跟你繼續跟你談下去。Mason補充：「他們以問題來令對話可以延續下去。」

(trojantry/Unsplash)

他們會跟你訴說對你的感覺

還記得有次有位戀愛經驗豐富的友人分享，指要是對方喜歡你，便一定會讓你知道，而最簡單的方法便是直接告訴你。Mason 解說：「因為他們想與你維繫長久、獨特的關係。」

＊以上大多只是短訊與說話，根據《獨立報》及網站《今日心理學》那肢體語言又如何？

資料來源：Independent.uk, Psychology Today