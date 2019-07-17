謝安琪新歌大膽涉「偷情」禁忌　出軌不傷人藝術：浪漫是彼此欺哄

一首又一首，由勇悍17歲，唱到暴烈34－由當初的山盟海誓，到後來的勢成水火，原來愛情經不住年月消磨。浦銘心與董折的愛情不可愛、不浪漫，大家卻一樣喜愛，只因「貼地貼心」，而浦銘心在不可愛的愛情當中，找了個最方便、最容易的「逃生出口」－偷情。 謝安琪《偷情的禮儀》不跟你說應該不應該，只是反過來說說欺騙的藝術－我們也都不是自欺，便是欺人的嗎？

（kaytse@instagram）

偷情只是最懶惰的折衷？

偷情可恥、軟弱又低俗，不能否認。可是我們一入塵世，自然骯髒，還求甚麼一塵不染？《偷情的禮儀》不當聖人不批判，說些低賤到塵土裏去的愛情，骯髒到如此地步，泥濘中不求開花結果。作詞人黃偉文在Instagram上寫道：「當時《無人之境》沒有做完的事，於平行時空的彼岸終於開了花。」若《無人之境》是談偷情的狀況，而《偷情的禮儀》卻把重心放回在自己身上：到底偷情女生在想甚麼？

偷情的人最愛自己，此言不差，但即使背叛，也不代表不愛身邊人。要是不像《生命中不能承受之輕》的男生角般，偷情是他的生存模式，那麼好端端一對情人，必然有裂痕，久久不填補不解決，情人卻捨不得，要斷不斷，只好找了個最近的「逃生出口」，貪圖半刻快樂，快樂過後又再回到愛人身邊，再接再厲累鬥累，你敢說那一種「不離不棄」不是愛嗎？

若果他不可惡／補補口紅／塗掉那裂縫 《偷情的禮儀》

說穿了了的十惡不赦，會不是只是最懶惰的折衷？

（MV截圖）

自欺還是欺人也是一種背叛

相處最高藝術，在於「隻眼開，隻眼閉」，愛情隔了層薄紗，甚麼都要美好一點，情人才會百看不厭。

欺騙／就像待客／是藝術一種 《偷情的禮儀》

筆者無意為偷情者開脫，但確是在本來愛人身上求之不得，才會在他人身上尋求安慰。當欺騙愛人是背叛愛人的時候；那欺騙自己是否也在背叛自己？「隻眼開，隻眼閉」這等藝術，在於自欺欺人，大多人的「修行」只夠做到後半，騙了別人，騙不了自己，於是選擇「忠於」自己，哪怕只是偷來半晚溫情也好，也決不「委屈自己」。情感的真相，要說清楚定比說謊更困難。

（MV截圖）

「偷情」只是止痛藥、震痛貼 病了要病向淺中醫

《偷情的禮儀》說的是浦銘心與藍定凌（古天樂飾），但更多的是浦銘心內心的拉扯。歌詞無意為偷情的人開脫，只是說些即使在談一些低到塵土裏的愛情，也總有一些「禮儀」，必須遵守。因為，有能耐守住了，便有回轉的餘地。整首歌都「骯骯髒髒」，唯獨一句最甜蜜：

浪漫是彼此欺哄／夠甜便不痛 《偷情的禮儀》

如前段所說，誰人滿腦子盡是甜詞蜜語、誰的愛內不是千瘡百孔？歌曲志在唱出心聲，不在教化，因此就此收結。可筆者多口，始終認為，偷情是一種無止境的拉扯，不過止痛藥、震痛貼，感情若然出了錯，就似生病，當然要「病向淺中醫」。

永遠也不要忘掉自省：他若千瘡百孔，你又何曾完美？