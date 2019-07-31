【戀愛攻略】用性愛做武器、公開場合大罵 令男生討厭的9個行為

即使是戀愛中的情侶，彼此之間都仿佛永遠隔着一層紗，不能完全知悉對方的心意。

有人說爭吵可以了解對方，當你觸動了對方神經線，你就會更清楚明白對方的底線，下次便不會重蹈覆轍。只是每次爭執或許都會消磨彼此之間的感情，越「吵」越愛不一定是定律。了解對方，不一定要互相傷害。外國傳媒Askmen.com列出了九項男生最討厭女生做的行為，相信男生們看過這份清單，都一定會大呼：簡直是我心聲！

有人覺得爭吵是了解彼此的方式。（《原諒他77次》劇照）

1.利用性愛做武器

很多人覺得男生都是用「下半身」思考，腦海中總是想着與性有關的事。因此不少女生會利用親熱時光作為武器，對男生呼風喚雨，甚至要他們滿足自己提出的無理要求，不然就會拒絕對方提出的性要求。難聽一點，性愛淪為她們「威脅」另一半的手段，長久下去，自然會影響性生活質素。

有些女生總愛利用性愛作為武器。（《老公那個進不來》劇照）

2.總愛測試他的真心

曾經受過情傷的，總會變得敏感細膩，即使開展一段新的關係，也不能百分百信任對方，甚至會質疑對方的真心。她們會製造各種「測試」，以此觀察對方會不會輕易離開自己。她們往往會做出過火的行為，對對方提出無理要求。如要對方放下工作陪伴自己、通宵達旦陪自己傾電話、要對方刪除所有女性朋友的聯絡方法等。你的敏感刺傷了對方，也同時可能令自己錯失Mr.Right。

女生不斷測試他的真心會令人厭煩。（《春嬌救志明》劇照）

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