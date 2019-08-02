迪士尼《歌舞青春》11月以劇集回歸　陽光大男孩新角融化少女心

陪伴不少女生度過學生歲月的劇集正陸續回歸，在確定人氣劇集《Gossip Girl》推出續集的消息後，迪士尼青春校園歌舞電影《High School Musical（歌舞青春）》已翻拍成電視劇，並確定於11月播放。

迪士尼青春校園歌舞電影《High School Musical（歌舞青春）》已翻拍成電視劇，並確定於11月播放。（《High School Musical》系列劇照）

事隔13年，《High School Musical》充滿活力的歌舞場面依然令人印象深刻。迪士尼有見《High School Musical》熱潮多年未減，決定一圓粉絲心願，再一次把美好的青春回憶重現幕前，為大家帶來電視劇《High School Musical：The Musical》。故事背景仍然定於East High School就讀的學生，劇集講述主角各自的追夢過程，圍繞排演音樂劇時發生的種種經歷，加上兩位男主角與女主角複雜的三角戀情。

《High School Musical：The Musical》故事背景仍然定於East High School就讀的學生（《High School Musical》系列劇照）

要數當年《High School Musical》最令人難忘的當然飾演男主角Troy的Zac Efron，開朗陽光的笑容迷倒不少女生。然而，當年的各位主角已不再年輕，更不會出現於劇集中。不過，全新的演員陣容仍然令人期待，而迪士尼也把本來電影中的兩位女角色Gabriella、Sharpay與男主角Troy的三角關係改成兩位男主角Ricky、EJ與女主角Nini的三角戀情。

雖然劇集沒有Zac Efron的參與，但飾演高中三年級的男主角Ricky，是19歲新晉演員Joshua Bassett同樣注目。（IG_joshuatbassett）

19歲的新晉演員Joshua Bassett將飾演高中三年級的男主角Ricky，而女主角Nini則由16歲的Olivia Rodrigo出演。整套《High School Musical：The Musical》共有 10 集，當中更有機會重溫《High School Musical》的經典歌曲。Joshua Bassett雖然年輕，但演出經驗豐富，曾參與多部音樂劇與不同廣告和電視劇，加上他迷人的笑臉，令人期待他於劇中與女主角的火花。

按圖重溫《High School Musical》的經典場面：

+ 4 + 3 + 2

回想那時的《High School Musical》，眾人對於追逐夢想從迷惘到意志堅定，一幕幕青春熱血的場景依然記憶猶新。而因拍攝電影而戲假情真的Zac Efron與Vanessa Hudgens這對戀人更成為一時佳話。直至現在仍有不少粉絲希望兩人能以Troy與Gabriella的姿態重回幕前，延續故事。