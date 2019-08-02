Lady Gaga約會對象非Bradley Cooper　與同事街上擁吻宣佈戀情

Lady Gaga曾被指愛情與事業總不能兩得意，當事業每上高峰之際，伴隨的總是一段段無疾而終的戀情。年初與未婚夫Christian Carino分開後，Lady Gaga因與Bradley Cooper的情深對唱而被猜疑戲假情真的可能。直至近日，Lady Gaga與Dan Horton的甜蜜約會打破了眾人的猜想。

Lady Gaga被外媒拍下甜蜜約會照（Getty Images）

Lady Gaga與Bradley Cooper的緋聞自兩人合作《The Star Is Born》開始從未間斷，他們充滿默契的表現讓緋聞更耐人尋味。直至最近Bradley Cooper與Irina Shayk分手的消息一傳出，關於Lady Gaga介入兩人關係的傳聞甚囂塵上。雖然Lady Gaga已多次重申與Bradley Cooper只屬朋友關係，仍然無阻網民的熱烈討論。終於，Lady Gaga以行動表明她心早已所屬，對像並非大眾猜測的Bradley Cooper，而是她的合作夥伴Dan Horton。

Lady Gaga與Bradley Cooper的緋聞自兩人合作《The Star Is Born》開始從未間斷，他們充滿默契的表現讓緋聞更耐人尋味。（IG_ladygaga）

Dan Horton是位音響工程師，於上年開始便與Lady Gaga展開合作關係。他擁有自己的公司Audio Engineering Group，曾與多位歌手如Justin Timberlake, Ariana Grande與Bruno Mars等合作。Dan Horton曾與演員Autumn Guzzardi 擁有過一段婚姻，不過兩人已經在上年離婚。

Dan Horton（左）是位音響工程師，於上年開始便與Lady Gaga展開合作關係。（IG_stevemandel）

兩人被外國媒體《People》拍下了甜蜜的約會場面，Lady Gaga與Dan Horton相約在美國加州一間餐廳，坐上了半露天的開揚位置。約會時兩人表現輕鬆舒服，沒有隱藏關係的打算。Lady Gaga更多次親密與擁抱對方，在外界看來，兩人的約會是如此浪漫又自在。就兩人選擇的用餐位置，已表示Lady Gaga與Dan Horton沒有刻意迴避眾人的目光，像是藉此告訴大家兩人非一般的親密關係，為將要來臨的愛情作出甜蜜預告。

【按圖看】Lady Gaga與每一位前度都愛得火熱，可惜最後都未能開花結果：

+ 4 + 3 + 2

雖然經歷失戀陰霾、又被猜疑插足他人的感情，Lady Gaga卻不曾放棄追逐愛情。只是，她沒有選擇盲目追求愛情，而是繼續追求音樂上更高的造詣，同時開拓個人美妝品牌Haus Laboratories，探索人生更多的可能性。經過失戀的歷程後，曾經的傷心與失落都是陪伴成長的回憶。未知戀情未必是以全新的形象出現，不要抹殺與身邊朋友發展的可能性呢。