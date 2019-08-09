余文樂表態不支持港獨　牽連老婆IG被轟炸 　網民：你嫁錯老公了

余文樂和台灣「皮帶大王」千金王棠云在2017年結婚並育有一子余初見（Cody），兩人經常在社交網站上分享幸福的家庭生活照。但是最近余文樂就對香港政治近況作出了「我是中國人」的表態，因而引起了網友的不滿和憤怒，余文樂疑似想要避開抨擊而把IG設爲私人帳號。但，他的行爲反而火上加油，網民瞬間把矛頭指向了他的老婆王棠云......

余文樂和妻子王棠云經常會在IG曬恩愛，看得出兩人非常甜蜜。（IG@ sarah9_23）

余文樂在8月5日的時候在微博轉載了自己工作室，對於内地網友稱他是「港獨」作出澄清聲明，立馬表態不支持港獨畫清界線。他表示香港是中國的一部分，他是土生土長的香港人也是中國人，並希望香港儘快回復秩序。這番言論遭到網民到他IG炮轟並發起unfollow行動，余文樂迅即把IG設爲私人帳號，間接導致網民把炮火轉移到他的老婆王棠云身上，瘋狂在她的IG上怒駡。

香港最近發生了很多事，我作為一個土生土長的香港人，看到那麼多憤怒與暴力感到很痛心。一個人的立場不能代表他人，就像一小眾破壞秩序的人不能代表全部香港人。香港已經回歸22年了，香港是中國的一部份，我是中國人，這一點無需多言。我不認同也不支持所有違法的人與事，希望香港盡快恢復秩序。

不單是香港網民在王棠云的IG上轟炸留言「嫁咗個無恥的老公，真係慘」，就連台灣的網民都紛紛留言批評：「希望您早日跟丈夫一同共起來，放棄臺灣國籍好嗎」、「想不到你老公竟然是台灣最討厭的中國人」、「你是台灣人還是中國人」等等，甚至還提起王棠云曾經的醜聞「月事妹事件」，在她的IG上作出對他們不滿的言論轟炸。

余文樂妻子王棠云是台灣「皮帶大王」千金，余文樂這次的聲明還連累了她也被罵。（IG@ sarah9_23）

王棠云在IG上被網民駡得相當兇狠：(按圖看回應)

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回想起余文樂和王棠云在2016年底公開戀情時，也是引起有很多不滿的聲音。當時讓很多余文樂的女粉絲心碎一地，也在網路上瘋傳王棠云就是台灣富二代李宗瑞性愛影片的女主角「月事妹」的傳言。雖然王棠云經紀公司立刻出來澄清否認事件，但是此事後已讓王棠云和「月事妹」連上了關係。

余文樂和王棠云是在2016年底公開戀情，當時讓不少玻璃心的粉絲都心碎了。（IG@lok666 ）

余文樂見自己的愛人無端被辱駡，當時護女友心切的他隨後忍不住在IG上反撃：「就算我真的是談戀愛了，有必要說話那麼狠、那麼傷人嘛，我知道我是公眾人物，但我生活的每一步難道真的需要每個人評審過我才能走嘛，這段期間的留言真的讓人痛心，我真不希望2017年會是一個這樣的開始。」

雖然八卦是非滿天飛，但是不久後兩人就宣佈結婚，余文樂用行動證明來保護愛人。

另外，又有網上以及許多娛樂八卦消息指，王棠云其實是個落難千金，表示余文樂撿了一個「爛橙」。事緣就是她父親的皮帶廠亞美集團面臨破產危機，更欠下20億台幣債款，王棠云對於此事透過經紀人表示並不知情，有關的公司事務一向就給家中長輩處理。對於這些負面傳聞，余文樂並沒有正面回應，但是之後就正式宣佈和女方結婚，懶理流言蜚语，以行動來保護所愛的人。

過往都會挺身保護，今次卻選擇消失？

余文樂牽連老婆被罵卻沒有出面保護，看上去有別於他過往護妻心切的表現。（IG@ sarah9_23）

兩次事件都顯示余文樂是會挺身而出保護所愛的男人，而婚後他也是眾所周知的愛妻號，也與老婆王棠云一直以來都表現恩愛甜蜜，經常放閃。但余文樂到目此為止卻沒有像過往一樣，挺身走出來保護王棠云；而更何況今次是由他的言論，以及將IG設為私人帳戶的舉動而引起事端，牽連老婆被罵；今次完全消失不理會的態度，任由網民轟炸王棠云的處理方法，看上去有別於他過往護妻心切的表現。

這次的事件涉及政治和身份認同立場，也有很大程度上會對余文樂的個人形象和事業有所影響。身爲台灣人的王棠云對於老公這次的「中國人」言論不知會有怎樣的看法？到底是跟隨老公一起倒戈相向，還是堅持自己的台灣人身份，但是這樣不就自打嘴巴？而國藉身份的敏感話題，又會不會爲兩人關係帶來芥蒂？看來余文樂要顧及和平息當中種種的風波，確是有點難度。而王棠云是否如網友所指「嫁錯老公」？大概就只有她自己才是最懂。