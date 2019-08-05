泰國必買美妝清單2019！連當地人都大推的高質小眾品牌

爲了抓緊假日的尾巴，是時候要去一趟夏日之旅，想要Shopping又可以休閑度假，泰國是不少人的平價首選！遊泰除了陽光與沙灘、瘋狂掃街之餘，其實購物也是女生們必不能少的行程。今次小編就爲大家帶來4個泰國當地女生都經常回購的美妝品牌，不管是質量和包裝完全可以媲美韓國美妝，價錢還更加可愛呢！愛美的你們千萬不要走寳啦！

2P Cosmetics​

泰國當地的美女網紅們都非常推薦這些美妝品牌，是手袋裏經常出現的常客!（IG@2p.official）

來自泰國的小衆品牌2P Cosmetics在泰國美妝界人氣真是一時無兩，它們的化妝品有特別的配方設計，全部都是不致敏的成分，最重要的就是價錢真的是超級親民！就算整個系列包色都比專櫃的一樣產品來的便宜得多！這個品牌最皇牌的產品就是Oh My Blush胭脂同Oh My Tint唇釉，顔色選擇非常的多，不管你是黃皮膚還是小麥色皮膚都完全可以選到適合你的顔色！

+ 6 + 5 + 4

Oh My Blush胭脂

2P Cosmetics的皇牌美妝之一就是這個Oh My Blush胭脂，一共有9個顔色。這款胭脂最抵讚的地方就是它的粉質非常幼細，一點都不會顯毛孔，而且擦上面還有修飾毛孔的功能，皮膚有P圖後的效果！重點是這麽高質的胭脂都只是賣99泰銖1個，即是港紙$25都不用，包色都不會過分！這個胭脂的全部顔色都非常顯白，不同色調的色號都有，任何膚色的女生都輕鬆Carry到！

+ 8 + 7 + 6

Oh My Tint 唇釉

如果喜歡霧面妝感的女生相信會很喜歡這款唇釉！它一共有20種顏色，選擇非常多，還非常貼心地把顔色都分類為不同色調和膚色，這樣消費者就可以更容易選擇到適合自己的顔色了。經常看到擦唇釉的女生嘴上都會又乾又多死皮，但是Oh My Tint 唇釉的質地順滑滋潤，雖然是霧感唇膏，但是很多使用者都表示這款唇釉不會顯乾紋和起死皮，還非常持久顯色。一支Oh My Tint 唇釉的價錢是590泰銖，大約是$149港幣，性價比非常高！

Merrezca Cosmetics

merrez’ca的化妝品是一眾泰國Beauty YouTuber都大推的品牌（IG@merrezca_official）

Merrezca Cosmetics在泰國的人氣愈來愈高，皆因這個品牌主打防水防汗，在炎熱的夏天最怕的就是脫妝，當女生化了個精緻的妝容去旅行或者出街，但是出去不到15分鐘就瘋狂脫妝，真的會讓人很燥底，所以屬於熱帶國家的泰國就更需要防水防汗的化妝品。Merrezca Cosmetics的眼影和胭脂也是做得非常出色的，用在臉上的妝效真的美到不行，會讓人產生整個系列都買走的衝動。

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Eyeshadow Stick 眼影筆

這款筆狀的眼影可以説是Merrezca的其中一款皇牌，一共有8個顔色可以選擇，每個顔色超級吸引，小編看到也非常心動！這8個顔色的眼影都是帶有珠光的，但卻不是誇張的珠光，擦在眼睛上會有種低調的閃光，吸睛之餘又不會太過於浮誇。另外長形的筆狀設計非常適合新手或者手殘女生使用，慢慢層層堆叠也不會結塊或者變深色，還可以自己擦出漸層的眼妝效果。

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膏狀胭脂筆

這個膏狀胭脂筆是它們的主打產品，也是人氣極高的皇牌，看過就會明白爲什麽女生都會愛上。這個胭脂筆的光澤真的非常漂亮，一系列共有9個顔色，每個顔色都非常適合日常使用，因爲有淡淡的光澤感，所以作爲胭脂之餘還有打亮的效果，一物二用，喜歡韓式妝容的那種光澤感就一定要嘗試一下這個胭脂！不過如果你是油性肌膚的話，用這種膏狀胭脂就要小心了。

Zenn Cosmetic

Zenn Cosmetic是泰國人氣極高的彩妝品牌，擁有專櫃的品質但是卻是開架的價錢。（IG@zenn_cosmetics）

Zenn的彩妝偏向歐美風，但是卻沒有歐美彩妝的浮誇感。Zenn的美妝在泰國是性價比非常高的品牌，當地的女生都表示Zenn是屬于專櫃級的質量但是開架的價錢，就連包裝都非常高級的感覺。最搶手的產品就是單色眼影系列，顔色都非常迷人，讓女生一看就心動。

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Zenn單色眼影

Zenn的單色眼影顔色真的是讓人欲罷不能，它們家的單色眼影一推出就大受歡迎，眼影的粉質非常細膩，完全沒有飛粉的情況出現。另外這款眼影是專爲油性肌膚女性而設，不會因爲出油而容易脫妝。這款眼妝的顔色都是以金色調、咖啡色調爲主，還有淡淡的閃粉，但是擦出來卻不會很誇張、顯得眼腫，但是要小心不要擦得太重手就會變得很搶眼了！