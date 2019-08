陳茵媺IG分享16歲清純照　網民大讚「無變過」 凍齡抗老秘訣是...

38歲的陳茵媺 (Aimee)生了3個小朋友之後身材依然身份苗條,之前她曾經在IG上載了一張泳衣照引起網民激讚,Aimee生完3個以後一點身上一點痕跡都沒有,身材還是很顯瘦!早幾日, Aimee在IG上載了一張她16歲時的照片,立刻獲得超過2萬多個讚好。很多網友都表示38歲的Aimee跟16歲的她根本就沒有很大分別,好像吃了防腐劑一樣。當然要有這樣的效果除了天生麗質之外,也需要一定的保養之道,現在就爲大家分享一下Aimee的保養秘訣。

今年38歲的Aimee保養有道,身材依然Fit爆,皮膚緊致光滑!(IG@aimeechan_official)

Aimee在相片留言:「What will you tell your 16 year old self if you went back and saw her? I will choose to say, don't worry ... Your dream does come true but now you got kids, you just need to work a little harder to push it to the next level. 」意思就是如果她要跟16歲的自己説什麽,那就是千萬不要擔心,因爲你的夢想已經成真,你已經擁有了自己的小孩,現在只需要再努力一點達到更高的層次。

陳茵媺在8月6日在Instagram上載了一張16歲時的少女照,網民紛紛留言大讚。(IG@aimeechan_official)

這張16歲的清純學生照上傳後,網民們紛紛留言:「根本無變」、「吃防腐劑長大的嗎」、「跟囡囡好似樣,陳豪真係好幸福」等等,好友宋熙年也在下面留言表示她現在跟16歲時候一樣。Aimee曾公開表示她的保養方法十分簡單,其實就主要靠瑜伽和保持吃素的習慣。由於她現在主力在家裏照顧小孩,很少出去工作,所以有很多空閒時間去保養和管理自己的身材。

陳茵媺是2006年的香港小姐冠軍,當時參選的時候只有25歲,但是不論是身材跟外貌都跟現在不大分別,現在的她還更加成熟有女人味!

吃素

淡妝的Aimee也還是狀態十分好,氣色和皮膚都很好!(IG@aimeechan_official)

陳茵媺曾在雜誌訪問中表示自幼受媽媽影響有素食的習慣,而且在中學的時候看過動物解剖留下了陰影,所以不太喜歡吃肉。平常她都會選擇素食,因爲它高纖維、低油脂,如果自己下厨也會盡量少鹽少糖。至於蛋白質吸收的部分就會從豆類食品攝取,吃得那麽健康,難怪又Fit又年輕。不過由於懷孕期間胎兒需要吸收更多營養,所以後來才會故意吃肉。Aimee表示坐月的時候她會喝雞湯、紅棗水、花膠等等補充營養,而且這些食材對於養顔也非常有效。而等小孩戒了母乳之後,她就逐漸減少吃肉,慢慢回復素食。

娛樂圈中也有不少的素食女星,包括姚子羚、唐寧、鄧麗欣等等,全部都是凍齡有道的女星。她們紛紛表示吃素不但皮膚會變好,整個人都會變得更精神、輕盈,難怪可以Keep住年輕。

看看以下支持素食的女星是否KEEP得特別好 ?

保持做瑜伽習慣

Aimee最喜歡做的運動就是瑜伽和有氧運動(aerobic exercise)。(IG@ aimeechan_official)

從IG上不難發現陳茵媺在平日的生活中都很喜歡做運動,也曾表示有空的時候就會做瑜伽或者有氧運動(aerobic exercise),也覺得這兩種運動比較好玩,而且做自己喜歡的運動才會有動力和堅持去做,保持運動習慣也會讓心境更開朗,氣色也會變好,散發由內到外的美麗。