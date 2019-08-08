陳茵媺IG分享16歲清純照　網民大讚「無變過」 凍齡抗老秘訣是...

38歲的陳茵媺 (Aimee)生了3個小朋友之後身材依然身份苗條，之前她曾經在IG上載了一張泳衣照引起網民激讚，Aimee生完3個以後一點身上一點痕跡都沒有，身材還是很顯瘦！早幾日， Aimee在IG上載了一張她16歲時的照片，立刻獲得超過2萬多個讚好。很多網友都表示38歲的Aimee跟16歲的她根本就沒有很大分別，好像吃了防腐劑一樣。當然要有這樣的效果除了天生麗質之外，也需要一定的保養之道，現在就爲大家分享一下Aimee的保養秘訣。

今年38歲的Aimee保養有道，身材依然Fit爆，皮膚緊致光滑！（IG@aimeechan_official）

Aimee在相片留言：「What will you tell your 16 year old self if you went back and saw her? I will choose to say, don't worry ... Your dream does come true but now you got kids, you just need to work a little harder to push it to the next level. 」意思就是如果她要跟16歲的自己説什麽，那就是千萬不要擔心，因爲你的夢想已經成真，你已經擁有了自己的小孩，現在只需要再努力一點達到更高的層次。

陳茵媺在8月6日在Instagram上載了一張16歲時的少女照，網民紛紛留言大讚。（IG@aimeechan_official）

這張16歲的清純學生照上傳後，網民們紛紛留言：「根本無變」、「吃防腐劑長大的嗎」、「跟囡囡好似樣，陳豪真係好幸福」等等，好友宋熙年也在下面留言表示她現在跟16歲時候一樣。Aimee曾公開表示她的保養方法十分簡單，其實就主要靠瑜伽和保持吃素的習慣。由於她現在主力在家裏照顧小孩，很少出去工作，所以有很多空閒時間去保養和管理自己的身材。

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陳茵媺是2006年的香港小姐冠軍，當時參選的時候只有25歲，但是不論是身材跟外貌都跟現在不大分別，現在的她還更加成熟有女人味！

吃素

淡妝的Aimee也還是狀態十分好，氣色和皮膚都很好！（IG@aimeechan_official）

陳茵媺曾在雜誌訪問中表示自幼受媽媽影響有素食的習慣，而且在中學的時候看過動物解剖留下了陰影，所以不太喜歡吃肉。平常她都會選擇素食，因爲它高纖維、低油脂，如果自己下厨也會盡量少鹽少糖。至於蛋白質吸收的部分就會從豆類食品攝取，吃得那麽健康，難怪又Fit又年輕。不過由於懷孕期間胎兒需要吸收更多營養，所以後來才會故意吃肉。Aimee表示坐月的時候她會喝雞湯、紅棗水、花膠等等補充營養，而且這些食材對於養顔也非常有效。而等小孩戒了母乳之後，她就逐漸減少吃肉，慢慢回復素食。

娛樂圈中也有不少的素食女星，包括姚子羚、唐寧、鄧麗欣等等，全部都是凍齡有道的女星。她們紛紛表示吃素不但皮膚會變好，整個人都會變得更精神、輕盈，難怪可以Keep住年輕。

看看以下支持素食的女星是否KEEP得特別好 ?

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保持做瑜伽習慣

Aimee最喜歡做的運動就是瑜伽和有氧運動（aerobic exercise)。（IG@ aimeechan_official）

從IG上不難發現陳茵媺在平日的生活中都很喜歡做運動，也曾表示有空的時候就會做瑜伽或者有氧運動（aerobic exercise)，也覺得這兩種運動比較好玩，而且做自己喜歡的運動才會有動力和堅持去做，保持運動習慣也會讓心境更開朗，氣色也會變好，散發由內到外的美麗。