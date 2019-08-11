【心理測驗】從手袋看愛情觀　鍾意斜揹袋的人更需要個人空間？

女人除了化妝品之外，很多更是愛袋如命。衣櫃裏總是有不同款式的手袋配搭不同衣服、不同場合，不過總有一個你最喜歡最常用的手袋。原來不同的手袋款式可以看得出你的愛情觀，到底你在愛情裏面追求的是什麽。

每個人對於愛情的態度都不一樣，瞭解自己的愛情觀才能找到更適合的人。《她的私生活》劇照

每個人對於愛情的態度都不同，有的人是主動派、有人是被動派，也有人在一段關係裏面喜歡做話事人，什麽事情都要手執主權；也有人喜歡凡事依賴對方，所有決定都由另一半決定。但是每段愛情裏面都有不足，但你完全瞭解自己的愛情態度之後，可以找到自己的缺點或不足去改善，或許能讓兩人更加貼近。

很多情侶都因爲愛情觀點不同導致分手，因爲很多人都不是真正地了解自己。（《男朋友》劇照）

很多戀人很多時候都因爲愛情觀不同而分手，當你瞭解了自己的愛情觀後，可以互補不足，尋找更適合你的人，一凹一凸的愛情關係才是最完美的。看看以下這個心理測驗，可否幫助到你找到生命中的那個人！

你出街最常使用或者最喜歡揹的手袋款式是？ A.斜揹袋 B.書包、小背囊 C.大手袋 D.手挽袋或Clutch Bag

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