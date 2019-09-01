iPhone隱藏功能詳細記錄伴侶行蹤　check電話後果隨時得不償失　

現今科技發達，只要查閱另一半的手機便能化身福爾摩斯，窺探對方行蹤，而iphone中的隱藏功能更是把使用者的一舉一動全都記錄在案。有些情人總愛透過查看對方手機來換取安全感，關係是建基於信任之上，某些你自以為的小事，可能正是讓他愈退愈遠的問題。

日本富士電視台節目《レディース有吉》介紹了Iphone的隱藏功能，只需四步便可得知對方最近幾個月的行蹤。（Max Rovensky/unsplash）

日本富士電視台節目《レディース有吉》介紹了iphone的隱藏功能，只需四步便可得知對方最近幾個月的行蹤。而且iphone更會整理出使用者常到的地方、到訪日期、次數、到達與離開時間等等，詳細得讓人驚訝。

按圖看如何查閱iphone隱藏功能：

+ 4 + 3 + 2

這項功能其實與Google Map中的時間軸功能（Timeline）大同小異，只要開啟了定位，iphone便會自動記錄下使用者的所到之處。如欲關閉此功能，只需刪除歷史紀錄，再把「常用位置」關閉便可。

既然偷看另一半電話是個無底洞，不如還原基本步，從溝通開始重建信任。（Pablo Merchan/unsplash）

偷看另一半電話只會換來失望 陷入痛苦的猜忌只會令關係更差

每次偷看對方手機前，信任與不安都會在內心角力。身處一段充滿猜疑的關係中是無法獲得幸福的，若你真的懷疑他，為何仍要繼續交往？如只為滿足自己的好奇心，更不能就此放任，做出有可能破壞關係的事。有人在經歷幾段關係後變得小心翼翼，寧願捕風捉影也不願自己再受傷害。

在懷疑對方之前，不如先問問自己，即使知道自己的行為會破壞雙方的信任度，是否還要為了防患未然而繼續？偷看另一半電話是個無底洞，不管結論是對方對你一心一意，還是有出軌之嫌，讓自己陷入痛苦的猜忌中只會苦了自己。不如還原基本步，從溝通開始重建信任。

【按圖看】偷看對方手機除了破壞信任，心理學家 Dr. Samantha Rodman更指出會引致以下的後果：

參考資料：Talkspace