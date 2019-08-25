一段關係容不下三個人，若身邊的另一半出軌，除了一哭二鬧三上吊外，原來還有委託「小三勸退師」這選擇。

小三勸退師的工作其實像更專業的私家偵探，收到委託後會先根據對小三的觀察而制定勸退小三的行動。（《瑪嘉烈與大衛系列—前度》劇照》）

小三勸退師的行業具規模如電影劇情

正在上演的舞台劇《情敵勸退師》中，三位來自「情敵勸退事務所」 愛情專家的工作就是幫助委託人勸退第三者，讓感情重回正軌。而於現實中小三勸退師這職業的確存在，於內地更非常受歡迎。於內地有不少具規模自小三勸退公司，而小三勸退師的入職門檻也並不低。小三勸退公司的團隊包括律師、心理學家、兩性關係專家等，他們的工作其實像更專業的私家偵探，收到委託後會先根據對小三的觀察而制定勸退小三的行動。

在內地小三勸退師的一條龍服務收費約$30,000，只要能擊退第三者，委託者願意付出再多的酬勞。（《前度》劇照）

專業的團隊會根據委託人的婚姻狀況與三位主角的個性深入分析，每次最少派出三名工作人員，一個和委託人聯繫，一個接觸第三者，另一個則負責混入出軌者的生活。擊退第三者的方法如像電影情節，工作人員先假意接近令目標放下戒心，待關係穩定後再加以心理輔導，佈局離間第三者與出軌者的關係，同時指導委託人提升個人魅力、根據另一半的喜好作出多方面的改變，最後促成第三者心甘情願離開的局面，成功挽救委託人的婚姻。

根據英國《每日郵報》的報導，小三勸退師的一條龍服務收費約$300,000，而他們的客戶多為高收入、高學歷與高社會地位的一群，只要能擊退第三者，再多的酬勞她們也願意付出。

當婚姻出現問題，很多時候也是女性先去作出協調。（《不懂撒嬌的女人》劇照）

從前的人東西壞了會先修理 現在的人未壞也想著要換新

曾經認定對方為一生的伴侶，卻不知從何時開始形如陌路。感情是雙向的，破碎的感情往往是關係中兩人的相處出現問題。外遇帶給出軌者可能是久違的刺激與新鮮感，還有虛榮感。出軌者當然有錯，不但背叛了承諾，更選擇逃避問題。然而，即使趕退了第三者，若被出軌者只顧責備，不檢討一下關係中的問題，出軌的劇情只會再度上演。天涯何處無芳草，換個對象不是件難事，但若然被出軌者看待感情的態度依然故我，那麼幸福便會愈走愈遠。

雖然坊間有各種對付第三者的威脅手段，但小三勸退師不會利用任何非法的手段。（《撒嬌女人最好命》劇照）

【按圖看】根據BBC的報導指出，中國的小三勸退師有33種勸退第三者的方法，以下是其中幾種：

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很多女性忙著照顧家忽略了自己，而男性則認為生活缺乏驚喜繼而出軌。（《前度》劇照）

參考資料：《每日郵報》、BBC