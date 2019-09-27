【情侶相處】食煙飲酒講粗口　十大另一半「難頂行為」謀殺愛情

曖昧是戀愛時最珍貴的時光，因為此時兩人還在摸索彼此的底線，各自隱惡揚善，在對方面前呈現最完美的模樣，直到交往後才露出真面目，例如戒不掉的煙癮、垃圾亂丟、不做家務……等，讓人大崩潰呀！ 情人眼裡的小事日積月累，一而再地屢勸不聽，對彼此的滿意度跟隨耐心逐漸下降，那些伴侶讓人受不了的舉動，你中了幾個？

個人習以為常的事情，在伴侶的眼中卻成了眼中釘，大家總說生活的那些小事，才是壓垮彼此之間感情的殺手（《前度》劇照）

個人習以為常的事情，在伴侶的眼中卻成了眼中釘，大家總說生活的那些小事，才是壓垮彼此之間感情的殺手。今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，找出十件最讓網友崩潰的伴侶不良習慣，快來檢查自己有沒有不小心踩到地雷吧！

1）食煙

因為食煙而吵架到底值不值得？網友表示自己不喜歡煙味，也希望對方能夠健康伴自己到老，雖然自己另一半經過溝通後，不會在自己面前抽，等於是眼不見為淨，但是殘留的味道仍然揮散不去，可能附著在衣服上或是寢具上，等於還是24小時得忍受味道。

還有網友表示溝通過程中，另一半卻希望自己要去習慣煙味，實在讓人想怒分開！有網友認為直接和另一半表示不能接受煙味，對方自然會做出抉擇，畢竟希望在一起不要因為吸煙而吵架，不然遲早也會消磨感情殆盡。

也有網友覺得不是對方戒煙才是愛你，彼此好好談過、互相協調出一個雙方都能接受的方式，但是要長遠考慮呀，別等到快要結婚生子了，才發現自己無法走下去。

因為食煙而吵架到底值不值得？網友表示自己不喜歡煙味，也希望對方能夠健康伴自己到老（《志明與春嬌》劇照）

2）愛遲到

「全世界都在等你！」不經讓人想問，為什麼總是有人慣性遲到，不僅覺得自己不受尊重，久而久之也漸漸不願意和對方有約。但如果是另一半愛遲到的話，難道除了分開就沒有別的法子了嗎？網友分享可以以後約會都等對方真的出發了，自己再估時間出發，或是將約定的時間默默提早，讓對方能在正確的時候出現。

如果是因為車況或是真的有事情耽擱個5～15分鐘，還算合理範圍，但如果是大遲到個半小時以上，網友認為感情會慢慢淡掉，最後只能走上分開這條路，也有網友怒批，這種人連朋友都不想當，更何況是自己另一半。

有網友怒批，這種人連朋友都不想當，更何況是自己另一半。（《單身男女》劇照）

3）亂吐口水

碰到有人亂吐口水，除了讓人覺得噁心之外，還可能與沒教養做聯想，更別論是自己的另一半所做出的行為，真的非常讓人生氣。有網友分享如果隨地吐痰和吐口水，雖然另一半不是朝自己吐，但還是會有種不受尊重的感覺。

▼▼按圖放大，看第4至10名讓另一半受不了的生活習慣▼▼

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年07月31日至2019年07月30日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『愛情殺手習慣』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

（DailyView授權使用）

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