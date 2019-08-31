女生口不對心因關係存雜質　若你一直聽不懂：有種絕望叫徹底沉默

對女孩來說，有一種掛念叫「你在做甚麼」；有一種在乎叫「你怎麼了」；有一種生氣叫「嗯」；有一種吃醋叫「你們繼續，不打擾你」；有一種口不對心叫「我沒事」；有一種心疼叫「你幸福就好了」；有一種絕望叫徹底沉默，視乎你聽懂看懂多少。

若然她確定彼此人心對人心，你真她亦真，毫無芥蒂，她當然願意無需轉彎抹角，坦蕩地有疑惑時就去詢問；有不滿就直說；有掛念時就直接告訴你，冇遮冇掩冇格仔，無需刻意看穿不說穿，冷暖自知，甚至需要好自為之。

關係變質，令她愈來愈不敢或不想直接表達自己的情緒。（《華麗的誘惑》劇照）

問題卻在於，你們之間的相處和關係並非緊密如此，而是剛好相反，她心裡早已因為各種大事小事和瞞騙而積壓了不少雜質，變得異常敏感，安全感和信任度不足，搞不好的話，甚或她會懷疑自己究竟在你心裡還重不重要，彷彿自己只是偶爾被需要而已。

正因如此，她變得愈來愈不敢或不想直接表達自己的情緒，總是把情緒收了回來，將真心話變成靜音。

到了後來，如果你不斷讀不懂她的脆弱內心或沒有修補這個缺口，讓問題繼續腐蝕這關係和形成距離，那麼只會形成明明不是誤會也變成誤會；形成很多事情忍著忍著就變得模糊，最終在日積月累中爆炸，給了大家一個不可逆轉的結果。

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若你心裡有她，總會照顧她的感受或主動找她。（《不懂撒嬌的女人》劇照）

眼見你在傷害的時候，根本沒考慮過她的感受；眼見你始終沒有主動挽回她，態度讓這段關係顯得沒那麼必要，那麼當一切的心累越過了臨界點，就是她覺得是時候轉身，翻開新一頁的時候。

幾多有緣無分的兩人，就是這樣由最初無話不說，變成後來的欲言為止。（《我可能不會愛你》劇照）

因為那時候她會認為，若你心裡有她，總會照顧她的感受或主動找她，唯有你沒有心，才會總是自動忽略她。

忍耐很容易，但在沒有安全感之下堅持信任就沒那麼容易。

幾多有緣無分的兩人，就是這樣由最初無話不說，變成後來的欲言為止，甚至沉默寡言，最終永遠回不去以前的樣子，只好相別陌路？

如果你沒有足夠的感覺和真心，就不要給她錯覺和擾亂她的內心，就此漸行漸遠，繞道而行；但如果你還想跟她一起走下去，但好好記住，互信是最易失去和最難挽回，別因為距離弄丟一個人，請努力心連心、真心換真意。願得一人心，白首不分離。

【按圖看】二人由最初無話不說，怎麼後來變成欲言為止？女生也要學習適當表達：