事業比男友好總會分手？女生心聲：他自尊心的不安　讓我好沉重

「這是真的嗎？你真的因為X男而和男友分手嗎？」

以上是一則網友在台灣網紅IG的留言。網紅與男友從讀書開始相戀，畢業後創業，粉絲追捧，未到30歲已見成績，旗下品牌大受歡迎。只是，由以往剪髮前後，總會小女人的發帖說「男友喜歡這樣的髮型」，到近年漸少見到二人合照，最近更有一則耐人尋味的帖子，「沒有人應該為誰而活……為了自己努力是很踏實的，即使失去了甚麼重要的部分，你還是那個你。」網民猜疑紛紛。

男人最怕女人比自己還強，但其實有個經濟獨立的另一半，可以分擔一下經濟壓力多好。(《紀念日》劇照 )

「有沒有第三者，也許真的只是誘因，感情生變非一時三刻的事情。」好友S感嘆。她親身經歷過相似的事──事業發展比男友好，儘管曾經很愛，還是步向分手的經歷。



以下一些心聲，她不曾開口告訴男方，卻很想對方明白。

1. 當我事業愈來愈好，你也變得愈來愈不安古怪

女方即使懂男方的不安，但這樣的感情，對彼此都太沉重了。(《紀念日》劇照 )

女方的生活圈子改變了，認識了業內不少厲害的優秀人物，男方總因此而提心吊膽，覺得每個人都是他的競爭者，有時刻意貶低對方的工作成績，或身邊的男性友人，愛吃醋又沒有安全感，時不時對戀人早出晚歸耿耿於懷；有時卻過度討好，變得依賴女方，千依百順，失去自己的主見，當感覺到女方的不耐煩，自尊心反倒更脆弱，充滿挫敗感－－「我懂他的不安，但這樣的感情，對彼此都太沉重了。」

2. 愛情講求勢均力敵，卻不是只有『收入』一項標準

有時女人想要的不是大屋和名車，但希望你有願意努力一起奮鬥的心。(《紀念日》劇照 )

有事業心的女人，其實都是追求進步的人。這不代表她們一定會嫌棄收入比自己低的另一半，「畢竟每個人有自己的愛好、能力和職業規劃，如果他永遠沒辦法賺錢比自己多，那也沒什麼，只要足夠兩個人的基本生活就行了。」、「但重點是，不比較經濟物質，那麼打扮品味、精神高度，最少有一樣比自己優秀，互相理解、激勵、令自己仰慕。」

男人最怕女人比自己還強，但其實有個經濟獨立的另一半可以分擔一下經濟壓力多好，與其一味比較經濟物質，不如在其他方面的能力、閱歷、經驗提高自信心，讓女方看到你成長的一面。

3.為甚麼天天一起吃老麥、買地攤貨才叫真愛？

在你妒忌女友的事業成就時，你就沒有反問過自己，為甚麼自己可以眼睜睜看著心愛的女人拼命操勞嗎？(《紀念日》劇照 )

有時女人想要的不是大房子，也不是開豪華房車，多少的金錢也替代不了一份美滿的愛情，但希望你有願意努力一起奮鬥的心，即使成績有落差，但起碼目標一致，為彼此改善生活。

「在你妒忌女友的事業成就時，你就沒有反問過自己，為甚麼自己可以眼睜睜看著心愛的女人每日操勞過度變成黃臉婆嗎？你能忍受你的老婆天天吃垃圾快餐，為了點折扣促銷大排前龍買日用品、買品質差劣的地攤貨？難道這種才是真愛？」

4. 愛情是團隊概念

男的不要看低自己，女的要欣賞對方的努力，這才有機會攜手邁向人生的新篇章。(GETTY)

男主外，女主內是主流觀念，當女方事業比男方有成，愛情之所以步向終結，其實更多是介懷旁人目光，不安心態導致。紐西蘭總理Jacinda Ardern卻示範了不一樣的成功──37歲的她，是紐西蘭150年來最年輕的總理，他的「第一伴侶（非婚姻關係，乃伴侶關係）Clarke Gayford，是她口中的堅強的後盾，她曾言：「我不是女超人，我非常感激我的伴侶替我打點家務事，我們是一個合作無間的團隊。」

即使事業「女強男弱」，但平衡關鍵在於Play your part－－二人要一起面對問題，溝通協調。(GETTY)

在誕下女兒3個月後，她代表國家出席聯合國會議時，男方便在場照顧女兒，面對嘲笑，他仍心滿意足地支持女方。這也許可以為我們帶來一些啟示，即使事業「女強男弱」，但平衡關鍵在於Play your part－－二人要一起面對問題，溝通協調，男的不要看低自己，女的要欣賞對方的努力，這才有機會攜手邁向人生的新篇章。