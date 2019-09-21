同居生活別幻想太多　掛念獨睡、磨合花光精神　網民：性生活減少

撇開土地問題，每對愛侶都希望擁有屬於自己的「安樂窩」，每晚相擁入睡，每天早上睜眼就看見對方，想像中的同居生活總是美好，實際上又如何？

想像中的同居生活，總是很美好。（《瑪嘉烈與大衛》劇照）

正如每個步入教堂的新婚夫婦一樣，總對婚姻生活存在幻想。然而，真正的同居生活卻是柴米油鹽，不可能盡是甜蜜。兩個人生活在同一個空間，你們將會看到彼此「最真實」的一面。作息時間、清潔習慣、私人空間，每一件看似細微的事都需要磨合。所以，有人將同居形容為關係中的試煉，安然渡過的情侶感情會昇華，受不了的就只能說再見。或許有人覺得愛情可以戰勝一切，但在一齊生活之前也不妨先做好心理準備。

外國媒體《BUSINESS INSIDER》訪問了與伴侶同居的8、90後，從他們的答案中總結了同居前要知道的7件事......

+ 4 + 3 + 2

1.生活習慣不一

這是同居前一定要有的心理準備，平時外表斯文的另一半，生活上可能很邋遢，從不收拾衣服，用過的東西隨處亂放。又或者對方從不下廚，喜歡吃外食，而你卻喜歡食「住家飯」，即使平日心靈契合，你也要有和對方在生活上磨合的心理準備，千萬不要因為對方的外表，而對他產生任何幻想或期望。

2.偶爾會想念一個人睡

未同居之前，總會希望無時無刻都與對方黏在一起，約會的時間仿佛永遠也不夠。當你們同居日見夜見後，你偶爾就會懷念一個人睡的日子。兩個人的作息時間不一、對方會與你搶被子，你就會想念過往可以獨佔一張床的時光。

3.性生活會減少

不少人覺得同居之後等同擁有一個完美的性空間，而性生活也會增加，事實卻不是如此。根據受訪者所言，當你們負擔重了，生活上的顧慮多了，與另一半的親密時光反而會比以前少。

即使同居也要出外約會。（《分手一百次》劇照）

4.出門約會也很重要

當兩個人有屬於自己的小天地，往往放假只會留在家中，不會再如以往般精心策劃約會的節目，久而久之，你們的關係就會變得無聊乏味。同居前要記住，即使住在一起，偶爾也要打扮得漂漂亮亮與對方出門約會，才能保持情趣。

想了解同居情侶最真實的一面？點擊看美國論壇「Reddit」的網友分享他們同居後最意想不到的事......

5.出遠門時會更想念對方

從前出遠門，並不會特別想念另一半。然而，根據不少同居的過來人分享，他們會漸漸習慣對方在身旁，每當要獨自一人出遠門時，就會特別想念對方。

6.家庭分工要清楚

如果你的另一半是「住家男」或「住家女」，或者你在家中從不做家務，你便會自然而然地把所有家務都推給另一半做。然而，這樣的做法可能會令對方感到疲憊，同居前，最好先公平地分配好家務。

學會處理爭執是同居一大課題。（《紀念日》劇照）

7.學會坦誠相對

同居是學會溝通的好方法，以前兩人吵架，你還可以選擇逃避草草了事。同居之後，你再也無處可逃，你的情緒、擔憂也會寫在臉上，故此，你要學會和對方坦誠相對，也要找出兩人溝通方式。