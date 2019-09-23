【寧願單身】遇上恐怖情人、控制狂別屈就　專家：5種男人嫁不得

近日李榮浩和楊丞琳的戀情終於修成正果，正式領證結婚，令人羨慕，不少女生或會憧憬婚姻生活，期待身邊的「那一位」向自己求婚。但愛情就是你沒有辦法理解的一樣東西，或許是命運。有時候即使兩人曾經很愛很愛對方，愛得眼中只容得下對方，卻沒有走到最後。 每一次戀愛，都是相處的練習，但為何喜歡的總是不適合？

《愛情市場學：寫給八十分女生，提升戀愛力的不敗思維》的作者- 張國洋是一位戀愛講師，這書赤裸裸的從市場學的角度出發，剖析戀愛裡的遊戲規則 (ig@alicetsung)

曾聽說，婚姻是要尋找一位合適的人生伴侶（Life Partner），不單純只有愛就能成事，需要彼此性格配合，共同生活，互相扶持。就算二人愛得轟烈，沒有舒心的相處，生活只是累鬥累，任你傾盡所有，奮不顧身的有力愛，最終都會遍體鱗傷。而這一切在拍拖階段都可以預視得到，《愛情市場學：寫給八十分女生，提升戀愛力的不敗思維》一書指出，以下5種都是不適合當結婚對象的男人的特質，看看你男友是否其一？

1. 自我控制能力差的情人

莫名其妙地挨罵，你長期可以忍受得住嗎？(icons8@unsplash)

「人生若只是如初見」是多麼的好？愛情那種變幻莫測的感覺總是令人著迷。擁有「恐怖情人」特徵的人，在戀愛初期其實是對女生有莫大的吸引力，對方情緒容易受到波動，變相情感表現起伏也較明顯，對另一半表達愛意時也比較誇張，另一半很容易就感受到，得到備受重視的錯覺。戀愛甜蜜期時，情侶之間的相處，沒有很大的問題。

寧願選一個生活習慣相同、價值觀接近但感情平淡的男人，也不要選一個每次見面都熱情如火、恨不得把對方融化吃掉，但是最會在大小事上吵架的男人。 〈愛情市場學〉張國洋（老僑）

但到了後來，相處的問題逐步浮現。由於這類型的人自我控制情緒的能力較差，很容易受到外間的事物所牽動，導致較難相處，你或需要小心翼翼的不要在他的面前「做傻事」和說錯話，不然就莫名其妙地挨罵，經常引起吵架，容易暴怒和產生肢體動作，如果你想跟這類型的人保持「長期關係穩定」，以上元素都不是一段良好關係應存在的特質，而且長久以來你難免接收他很多的負面情緒吧！

2. 控制慾高的情人

他很想你每一刻都在他的視線範圍之內，只要他不在你的身邊就會疑神疑鬼 （《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

這類情人事無大小都很想另一半定時交代，例如︰需要你隨時電話報行蹤、公司有多少位同事等等，只要他不在你身邊，就會疑神疑鬼，整天擔心你是不是和其他男生約會了，所以不喜歡你與朋友聚會時沒有他，或甚對你的打扮亦有所要求。

其實操控慾強的情人很害易以吃醋的方式表達自己對另一半的著緊，但過份的控制或太容易吃醋，其實是一種把對方「所有權化」的展現，即是「我不能失去我所擁有的，她是屬我的，她應該全心聽從我。」換句說話，這不是愛妳，而是愛自己的表現。兩個人要走的人生道路還有很長，一段關係持續地被他人操控著，那還是你想要的人生嗎？

3. 沒有主見的情人

女生們如想找一個可以提供依靠的對象，這類型就未必是理想的結婚對象 了。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

很多人都說，如果一對情侶由讀書時期走到出社會工作，經歷過社會的引誘與磨練而又沒有分手，那就可以結婚了。但如果你的另一半是沒有主見，就連平日放工做甚麼，都需要你決定的話，那未必是你人生可以依賴的對象。這類沒有主見的情人通常都不知道自己的人生要追求甚麼，對於自己方向、工作或許都是透過別人的價值觀來做自我定位。

如果你是一位很清楚自己的人生是在追求甚麼，有很清晰的目標，這類男人若也願意配合，你就是成為那個為他帶來價值觀的人。但是，女生們如想找一個可以提供依靠的對象，這類型的人就未必是理想的結婚對象，因為缺乏自己價值觀的人，是很容易被他人的觀點所說服，活不出自己的人生。

想知道還有那幾種不適合當結婚的特質嗎？按下圖了解更多

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資料來源︰《愛情市場學：寫給80分女生，提升戀愛力的不敗思維》